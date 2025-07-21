Ямал встречает юбилеи опорных городов

Ноябрьск © yanao.ru

Широкое празднование крупных юбилеев — добрая сибирская традиция. В прошлом году вся Сибирь громко отмечала юбилей БАМа , а в этом году Ямал встречает юбилеи своих опорных городов. В честь этих событий в течение года проходят мероприятия, приуроченные пятидесителятиям Ноябрьска и Нового Уренгоя и 430-летию Салехарда: городские фестивали, концерты, спортивные состязания, сдача новых объектов, выставки и встречи с ветеранами освоения Севера. В Новом Уренгое запланировано более 150 праздничных событий, а в Салехарде и Ноябрьске состоится по 70 мероприятий, их череда уже стартовала.

Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда — это не просто даты в календаре, это возможность вспомнить тех, кто создавал и развивал города, делал Ямал и Россию сильнее.

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Недавно прошла необычная дата. На часах, отсчитывающих время до юбилея Ноябрьска, осталось пятьдесят дней.

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Подготовка к городскому юбилею велась планомерно несколько последних лет, за эти годы город кардинально изменился.

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© yanao.ru

И первое, что обращает на себя внимание, высокое качество благоустройства и озеленения. Теперь опыт Ноябрьска по комплексному благоустройству масштабируют на весь регион.

© yanao.ru

Такого количества цветов и необычных для севера растений не встретить больше нигде на Ямале.

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

В Ноябрьске есть цель — неукоснительное соблюдение правил благоустройства. Все хотят чтобы Ноябрьск был современным и стильным. Для этого и разработан дизайн-код города и идеи не остались на бумаге, а воплощаются в жизнь. Внешний вид — это не только благоустроенные центральные улицы, но и фасады домов, дворы и даже отсутствие проводов, которые свешиваются из окон. В современном благоустройстве северного города важна каждая деталь.

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© yanao.ru

Комплексный подход Ноябрьска к благоустройству территорий будет поэтапно внедрен во всех муниципалитетах Ямала. Одними из первых этот опыт перенимают города-юбиляры. В Новом Уренгое и Салехарде уже ведется работа по оформлению торговых объектов в едином стиле и модернизации сетей связи.

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Юбилеи городов, без преувеличения, встречает вся Большая Тюменская область, а юбилей Нового Уренгоя и вовсе отмечается на федеральном уровне.

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Ямальские юбилеи идут в массы, на борту самолётов авиакомпании «Ямал» пассажиры могут познакомиться с историей и достопримечательностями Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в специальных буклетах.

© yanao.ru

Выпуск буклетов — это логичное продолжение масштабной праздничной кампании. Регион стремимся к тому, чтобы каждый пассажир рейсов авиакомпании «Ямал» мог узнать больше о городах, отмечающих юбилеи в 2025 году — их богатой истории и позитивных преобразованиях. Это не просто информирование, это приглашение жителей и гостей округа присоединиться к мероприятиям, приуроченным к значимым для региона датам.

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Тираж буклетов 7 200 экземпляров. Они распространяются на всех рейсах авиакомпании «Ямал». Ранее пассажиры уже оценили брендированные к юбилеям городов ланч-боксы и посадочные талоны. Теперь, отправляясь в путешествие, жители и гости округа смогут ближе познакомиться с историей и современной жизнью ямальских городов благодаря новым буклетам.

Галерея "Уренгой" © yanao.ru

Газовая столица Россииактивно готовится к своему знаменательному юбилею. Предстоит огромный объём работ , и город действительно преображается до неузнаваемости — это касается не только центра Нового Уренгоя, но и его отдалённых районов — Коротчаево , Лимбяяхи , где также идет серьезное развитие. Все ключевые объекты, которые сейчас строятся — арт-центр «Газ», галерея «Уренгой», «Факел-арена», новая взрослая поликлиника, детская школа искусств — демонстрируют хорошие темпы строительства. На это лето запланирован масштабный комплекс дорожных работ и благоустройства — город буквально на глазах становится более современным, удобным и гостеприимным, эти изменения замечают и сами жители.

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Галерея «Уренгой» приобретает законченные очертания. Площадь объекта — 80 тысяч квадратных метров. На его территории разместятся всесезонный манеж для пляжных видов спорта, легкоатлетический комплекс, 50-метровый бассейн с вышками для прыжков в воду, соответствующими международным стандартам. Здесь также создадут масштабную развлекательную зону. В нее войдут стилизованная центральная площадь, прогулочные аллеи с магазинами и кафе, детские игровые площадки и амфитеатр для мероприятий.

© yanao.ru

Интерьер галереи украсит обилие живых растений, создавая эффект прогулки в парке — общая протяженность маршрутов составит почти два километра. Здание включает подземную парковку, два надземных этажа и антресоль.

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Подрядчик строит объект в два этапа: на первом закроют контур всего здания, на втором — предусмотрена внутренняя отделка и благоустройство территории. На сегодняшний день завершены работы по монтажу основного конструктива здания. Продолжается монтаж кровли, параллельно идёт устройство витражных конструкций.

© yanao.ru

© yanao.ru

Все работы идут по графику, на объекте трудятся около тысячи человек в две смены. Тепловой контур планируется закрыть к наступлению отрицательных температур. На первом этапе строительства объект готов на 75%. Для того, чтобы приступить ко второму этапу, нужно запустить административный блок и подключить основные инженерные системы. Это необходимо для продолжения строительных работ внутри здания.

"Факел-арена" © yanao.ru

В Новом Уренгое строится много знаковых объектов, один из них современный спортивный комплекс — «Факел-арена». В состав четырёхэтажного здания общей площадью 13 тысяч квадратных метров войдут: спортивный зал для мини-футбола на тысячу зрителей, фитнес-центр, хореографическая студия, медицинские кабинеты и точки питания.

© yanao.ru

Сейчас на стройплощадке завершается оштукатуривание стен, стяжка пола. Строители приступили к чистовым работам: укладке напольного покрытия, керамогранита и декоративных стеновых материалов, также продолжается монтаж систем водоснабжения, вентиляции и электроснабжения, огнезащитная обработка металлоконструкций. Одновременно с этим ведутся фасадные работы по утеплению здания и его облицовке, устройство кровли завершено на 80%. На текущий момент объект готов более чем наполовину.

Арт-центр "Газ" © yanao.ru

Продолжаются работы в «Арт-центре «ГАЗ». Площадь арт-центра составляет 39 тысяч квадратных метров. Здесь разместятся концертный зал на 1100 зрителей, гостиница, музей газа, зал временных экспозиций, мультимедийный зал, детский центр и ресторан.

© yanao.ru

Сейчас в здании монтируют уникальную сцену. Сложный механизм позволит трансформировать площадку, меняя её конфигурацию, размер, скрывая или открывая оркестровую яму. Для этого на дне бетонной «чаши» уже смонтировано основание для 32 независимых подъемно-опускных платформ.

© yanao.ru

Внутри зала продолжается сборка каркаса для акустических панелей. Параллельно с обустройством сцены, в здании будущей концертной площадки завершается монтаж кровли, установка инженерных систем и перегородок. В просторном вестибюле ведётся укладка тёплого пола. Продолжаются отделочные работы в гостиничной зоне, рассчитанной на 26 номеров. Внешние стены музея газа практически полностью готовы: они облицованы натуральным известняком светлых тонов. Продолжается монтаж витражного фасада.

© yanao.ru

«Арт-центр «ГАЗ» призван стать самым современным комплексом творчества, искусства и культуры во всем регионе, он будет творческой изюминкой не только Нового Уренгоя и Ямала, но и всей страны.

© yanao.ru

Почти завершены работы в кванториуме «Лаборатория». Инновационный центр интеллектуального развития и досуга для более 800 детей и подростков расположился в микрорайоне Славянском. Высота здания шестиугольной формы с кубическими объемами, выступающими за плоскость основного фасада, — 4 этажа, площадь — чуть больше 10 тысяч квадратных метров. В нем откроют 11 современных лабораторий, планетарий, интерактивный музей и выставочный зал.

Кванториум "Лаборатория" © yanao.ru

За последние годы Ноябрьск тоже значительно преобразился: благоустроено 18 общественных пространств, открылись новые объекты. Результаты не заставили себя ждать — туристический поток за последние 3 года вырос на 168%. В юбилейные дни количество гостей вырастет ещё больше!

© yanao.ru

Для этих целей в Ноябрьск закупили два автобуса большого класса на 55 посадочных мест. Они оснащены комфортабельными откидными креслами, видеонаблюдением, интерактивными мониторами, разъёмами USB для зарядки телефонов. В юбилейные даты для всех желающих будут организованы автобусные туры по городу «Я покажу тебе Ноябрьск» и «Огни ночного города», на которых экскурсанты познакомятся с историей города и основными достопримечательностями в сопровождении профессионального экскурсовода, сделают памятные фото. После праздничного года автобусы будут использоваться для организованных поездок делегаций, а также в рамках проекта «Этнотур в Вынгапур» и на городском маршруте Ноябрьск — Вынгапуровский.

© yanao.ru

В Новый Уренгой поступили два автобуса на 19 мест каждый. В прошлом году в газовую столицу уже поступило пять туристических автобусов большого класса на 55 мест. После юбилея транспорт будут использовать на городских маршрутах, а также задействуют на общегородских праздниках.

© yanao.ru

Самая большая поликлиника Ямала, рассчитанная на 1400 посещений, возводится в Ноябрьске — ещё одном городе-юбиляре. Здесь уже активно идут внутренние работы: укладка напольной плитки, монтаж систем вентиляции, электроснабжения и отопления. Полностью смонтированы наружные инженерные сети. Ведётся облицовка стен вентилируемой фасадной системой. Строители приступили к обустройству входных групп. Возводится тёплый переход, который соединит поликлинику с терапевтическим корпусом.

Поликлиника на 1400 посещений © yanao.ru

Ещё один знаковый объект — школа «Гравитация» на 1200 учащихся с бассейном в 8-м микрорайоне. Здание площадью 34 тысячи квадратных метров будет включать не только учебные классы, но и современные образовательные пространства. В школе разместятся медиацентр, интернет-кафе, кабинеты радиоэлектроники, несколько спортивных залов, бассейн и амфитеатр. Особенностью проекта станут панорамные витражи, обеспечивающие естественное освещение. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки. Строители завершают монтаж металлоконструкций крыши и внутренних перегородок из пеноблоков. Параллельно ведется монтаж инженерных коммуникаций: электропроводки, систем отопления, водоснабжения и вентиляции.

Школа "Гравитация" © yanao.ru

В городе строится ещё 2 новых корпуса для начальных классов 3 и 6 школ, открытие запланировано в 2026 году.

© yanao.ru

© yanao.ru

В высокой степени готовности и спорткомплекс «Факел» в 9-м микрорайоне. Его площадь — восемь тысяч квадратных метров. Спорткомплекс предназначен для тренировок по баскетболу, мини-футболу, настольному теннису и боксу. Сейчас на стройплощадке завершается чистовая отделка помещений, идёт установка мебели.

Спортивный комплекс "Факел" © yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

Празднованием юбилея Нового Уренгоя занимается специальная правительственная комиссия, она создана по распоряжению Президента. Жителей и гостей столицы России познакомят с историей и культурой Севера. Фотовыставки на улицах города, мастер-классы, лекции и концерты ямальских коллективов продлятся до сентября.

© yanao.ru

Фотографическая выставка «Знакомьтесь: Новый Уренгой!» станет одной из центральных частей праздничной программы. Она включает три тематические экспозиции, каждая из которых представляет собой уникальную возможность увидеть историю и природу региона глазами фотографов. Так, на Цветном бульваре с 28 июля по 24 августа разместятся 16 стендов с фотографиями из истории промышленного развития Нового Уренгоя — история добычи газа, строительства инфраструктуры и становления северного города.

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Арбат весь август будут украшать снимки, демонстрирующие живописные уголки Ямала. С 16 августа в течение месяца на Страстном бульваре будут представлены фотографии современной городской среды Нового Уренгоя — повседневная жизнь и архитектура.

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Программа празднования юбилея в Москве также включает серию познавательных мероприятий, среди которых курсы лекций «История Ямала», организованные сотрудниками МВК имени И.С. Шемановского, окружной Дом ремесел организует мастер-классы по изготовлению традиционной куклы и резьбе по кости, с концертами выступят артисты Окружного Центра национальных культур, а в центре Гиляровского уже открылась фотовыставка «Современный Ямал», в экспозицию которой вошли фотографии с конкурса к 95-летию региона.

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7 июля в Государственном центральном музее современной истории России состоялось торжественное открытие экспозиции, приуроченной к 50-летию Нового Уренгоя.

© yanao.ru

Работа над выставкой заняла больше двух лет — от идеи до реализации. Посетителям представлено 132 экспоната, включая предметы изобразительного искусства второй половины XX века из коллекций музеев-партнеров. Старейшие из полотен датированы началом 60-х годов — это период начала активного освоения богатств Западной Сибири. «Люди. Газ. Уренгой» объединила не только поколения художников, сформировавших свой образ Ямала, но и отразила разные эпохи.

© yanao.ru

Среди работ — живопись и графика, созданная по итогам индустриального пленэра, прошедшего в прошлом году в Новом Уренгое. В течение двух сессий — зимней и летней — 20 художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Краснодара, Ноябрьска и Пекина наблюдали за жизнью города и работой промышленного комплекса, превращая увиденное в творческие работы. Участие в пленэре принимали как известные мастера, так и молодые таланты.

© yanao.ru

Более половины картин экспозиции предоставлены 10 крупнейшими музеями России: Третьяковской галереей, Русским музеем, музейно-выставочным центром «РОСИЗО», Омским областным музеем изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, Тюменским музейно-просветительским объединением, музейно-выставочным центром Когалыма, Новоуренгойским городским музеем изобразительных искусств, Ишимским музейным комплексом им. П. П. Ершова, Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, а также Окружным МВК им. И. С. Шемановского. Выставка в Государственном центральном музее современной истории России продлится до 7 сентября.

© yanao.ru

В окружной столице в честь 430-летия возводится два крупных спортивных объекта. Экстрим-парк планируют открыть к юбилею города, который отпразднуют 13 сентября. Площадь молодёжного пространства — более двух тысяч квадратных метров. На его базе впервые в городе откроется отделение скейтбординга спортивной школы «Фаворит». У подростков появится возможность заниматься экстремальными видами спорта в любое время года. В здании установят горки, рамки, два батута, сделают просторную зону для паркура.

Экстрим-парк © yanao.ru

Сейчас объект готов на 95% - здесь уже установлено оборудование, проводят пусконаладочные работы систем оповещения и вентиляционных систем. В ближайшее время приступят к благоустройству и озеленению территории.

© yanao.ru

© yanao.ru

Активно продолжается строительство и крупнейшего спортивного объекта региона — «Ямал-арены». Его площадь — более 30 тысяч квадратных метров. Сейчас в здании ведется монтаж инженерных систем и отделочные работы. В «Ямал-арене» под одной крышей будут объединены большая ледовая арена с трибуной на три тысячи зрителей, ледовый корт для тренировок, универсальный 50-метровый бассейн с вышкой для прыжков в воду и трибуной на 500 зрителей, детский бассейн, различные спортивные залы.

"Ямал-арена" © yanao.ru

© yanao.ru

7 июля Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля в честь крупнейшего индустриальногой центра округа.

© yanao.ru

Монета выполнена из серебра 925-й пробы, ее масса — чуть больше 31 грамма. Тираж составляет — три тысячи экземпляров. На оборотной стороне рельефно изображена стела города на фоне буровой установки — символа промышленного становления и развития Нового Уренгоя. Композиция подчеркивает связь города с освоением Уренгойского месторождения — крупнейшего в мире на момент открытия. По периметру она украшена национальным орнаментом, выполненным в технике лазерного матирования, а также надписью «50 лет».

Ноябрьск © yanao.ru

Дополнительно к памятной монете в июле выйдет тематическая почтовая марка, разработанная в сотрудничестве с АО «Марка» и Почтой России. На ней будут изображены знаковые архитектурные и промышленные элементы Нового Уренгоя — газовая вышка, трубопровод и другие объекты, подчеркивающие индустриальную составляющую города. Также линейка сувенирной продукции пополнится конвертами первого дня и художественными открытками для посткроссинга. Они будут доступны на городских площадках в рамках проведения крупных событийных мероприятий, в том числе и на Дне города.

© yanao.ru

Юбилей — главное событие 2025 года в Ноябрьске. К празднованию юбилея подключились предприниматели, и дело не только в сувенирной продукции, заполонившей витрины киосков, магазинов и гостиниц.

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

Инвестиционная привлекательность Ноябрьска растёт. В городе строится много объектов общепита. В Администрации подчеркивают, что открытие новых кафе, ресторанов, медицинских центров и магазинов свидетельствует о развитии предпринимательства. Особое внимание уделяется франшизам, которые пользуются большой популярностью у предпринимателей. Некоторые из них работают уже много лет, а некоторые только приходят в Ноябрьск.

© yanao.ru

Ноябрьск первым на Ямале разработал и ввёл дизайн-код города. Дизайн-код не остался на бумаге, а планомерно выполняется — многие дома уже обрели новые фасады.

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

В реализации дизайн-кода заинтересованы и предприниматели, затеявшие реконструкцию торговых центров и магазинов.

© yanao.ru

© yanao.ru

© yanao.ru

В этом году в муниципалитетах региона отремонтируют 74 километра дорог. К работам подрядчики приступили в ещё в апреле и особое внимание опорным городам. Самое масштабное обновление — в Новом Уренгое. Здесь работы ведутся на 16 участках протяжённостью 27 километров. В Салехарде в работе 21 участок протяжённостью 12.3 километра. В Ноябрьске самые большие преобразования на улицах Советской, Виктора Цоя, Дзержинского и Багульной, их длина 9,56 км.

Новый Уренгой © yanao.ru

© yanao.ru

Качественное благоустройство, это визитная карточка Ямала и наибольший объём работ по созданию зелёных зон запланирован в городах-юбилярах. В Новом Уренгое и в Ноябрьске высажено по 200 тысяч цветов, в Салехарде — более 180 тысяч.

Ноябрьск © yanao.ru

Накануне в Новом Уренгое открылась новая набережная , чуть раньше завершилась реконструкция парка Дружба.

© yanao.ru

Теперь парк не узнать! Территория полностью преобразилась, став настоящим местом притяжения жителей, тут 15 тематических зон, расположившихся на 6,5 гектара земли.

© yanao.ru

© yanao.ru

Следом в Новом Уренгое стартовало благоустройство «Яха-парка».

Яха-парк © yanao.ru

Парк появится между реками Томчаруяха и Седэяха. Подрядная организация уже приступила к первому этапу благоустройства. Сейчас ведутся земляные работы, монтаж свай, перенос и прокладка сетей тепло- и электроснабжения. В этом году будут построены прогулочные дорожки общей площадью 2700 квадратных метров, смотровая площадка на южном берегу реки Томчаруяха площадью 300 квадратных метров, а также парковка. Работы продолжатся и в следующем году — здесь появятся детская игровая площадка, малые архитектурные формы, пирсы на реке и на озере. В 2025 году второй этап благоустройства «Яха-парка» стал лидером в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

© yanao.ru

Обновятся и другие локации.

© yanao.ru

© yanao.ru

В прошлом году Ноябрьск поставил своеобразный рекорд — в городе появилось четыре благоустроенных парка . В этом году проводится благоустройство прибрежной территории озера Безымянного, которое два года назад было выбрано жителями. Это единственный водоем в черте города, его потенциал позволяет провести здесь масштабную реконструкцию и сделать еще одним любимым местом отдыха для ноябрян.

© yanao.ru

Новая зона отдыха будет называться «Город на воде». Здесь планируется обустроить сквер, установить спортивную площадку для игры в баскетбол, МАФы, оборудовать парковочные места для автомобилей, 900 квадратных метров металлической тропинки на сваях вдоль озера с одной стороны и полторы тысячи квадратов тропинки из плитки с другой. Одной из достопримечательностей данной территории станет смотровая башня с архитектурной подсветкой. Причем общественное место станет круглогодичным — горожане смогут здесь отдыхать в любое время года.

© yanao.ru

© yanao.ru

В этом году в рамках региональной программы «Мой двор» комплексно преобразятся дворы в микрорайоне И-2. Микрорайон выбран не случайно, именно отсюда началось строительство первых капитальных пятиэтажек Ноябрьска. Здесь 12 домов, старый микрорайон переживает второе рождение, строится новый корпус 6 школы, дошла очередь и до дворов.

© yanao.ru

На придомовых территориях установят три детских игровых комплекса и устроят три сквера, появятся и многофункциональные спортивные площадки. В микрорайоне обновят асфальтовое покрытие проездов и построят новые парковки и тротуары.

© yanao.ru

© yanao.ru

Программа юбилейного строительства и празднования настолько обширна, что растянется до 2026 года.

Ноябрьск встречает юбилей © yanao.ru

Кванториум - один из главных юбилейных объектов Ноябрьска © yanao.ru

Сегодня Новый Уренгой называют газовой столицей России, в нём расположены крупнейшие нефтегазовые компании страны, добывающие половину российского газа. Их строящиеся офисы тоже создают новый облик города, одного из крупнейших индустриальных центров Арктики.

© yanao.ru

В августе Новый Уренгой примет Чемпионат России по пляжному волейболу, а 6 и 7 сентября, в День города, всех гостей и жителей ждёт большая праздничная программа. Локации растянутся от площадки «Виадук» до набережной озера Молодёжного.

© yanao.ru

Продолжится празднование полувекового юбилея и после Дня города. В сентябре тут состоятся арктические экстремальные игры «Северный характер. Осень», в октябре — Первенство России по прыжкам на батутах, а в ноябре — Чемпионат России по волейболу на снегу.

© yanao.ru

Программа по юбилейному преображению городов-юбиляров лишь часть большого проекта развития всего Ямала. Уже сегодня Салехард, Ноябрьск и Новый Уренгой претендуют на звание самых комфортных в мировой Арктике, к 2030 году, когда Ямал отметит свой вековой юбилей, они лишь упрочат этот статус.

В статье использованы фото из открытых источников.

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— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 1)

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 2)

— Как меняется Ямал: Ноябрьск (часть 3)

— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 1)

— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 2)

— Как меняется Ямал: Новый Уренгой (часть 3)

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