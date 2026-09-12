Крупнейший спортивный комплекс Российской Арктики открылся в Салехарде

«Ямал Арена» заметно расширяет спортивную инфраструктуру Салехарда: комплекс объединяет лёд, бассейны, игровой зал и первый профессиональный скалодром города.

Торжественное открытие самого крупного спортивного объекта Российской Арктики состоялось в День города Салехарда. Символический старт работе дали первым розыгрышем шайбы на новой ледовой площадке. «Ямал Арена» соответствует всем международным стандартам и даже превосходит их. Безбарьерная среда, почти 30 тысяч квадратных метров, такое количество спортивной инфраструктуры, которое способно принимать соревнования самого высокого уровня. Под одной крышей находятся сразу две ледовых арены, два бассейна, в том числе первый в городе 50-метровый с вышками для прыжков, а также большой игровой зал с первым в городе профессиональным скалодромом, тренажерный и хореографический залы.

Первой в новые стены переедет спортшкола «Факел Ямал» — арена станет новой базой учреждения и домашней площадкой одноименного хоккейного клуба. Сейчас в спортшколе хоккеем и фигурным катанием занимаются порядка 700 юношей и девушек. Набор в секции увеличат двукратно. Откроется и новая секция по скалолазанию. Также в «Ямал Арену» переедут воспитанники городской спортшколы «Старт» — в отделении плавания там занимаются 250 детей. Сейчас набор в группы ежегодно составляет не более 30 ребят в возрасте от 7 лет, с переездом на новую площадку набор в год составит более 100 школьников.

Новый дом обретет и отделение мини-футбола спортшколы «Фаворит»: сейчас 80 ребят занимаются в ведомственных спортзалах в разных частях города. Отделение волейбола, которое посещают 160 юношей и девушек получит еще одну площадку для тренировок. Обе секции увеличат набор желающих вдвое.Для жителей и гостей окружной столицы спортивные и оздоровительные услуги будут вводиться по мере открытия площадок. Одной из первых станет доступна зона для самостоятельных тренировок — тренажерный зал площадью более 480 квадратных метров. В спорткомплексе жители смогут посещать два бассейна длиной 50 и 10 метров. Последний предназначен для занятий по программе «Мама плюс малыш» для детей от трех месяцев. Расширить возможности для развивающих занятий самых маленьких салехардцев просили губернатора на одной из встреч с детьми. Доступны для посещения будут хореографический и универсальный залы. Площадь последнего — более 2,5 тысячи квадратных метров.

На ледовой арене организуют массовые катания на коньках с услугой проката. Большая ледовая арена сможет принимать не только спортивные соревнования, но и культурные, развлекательные события. Для этого предусмотрено специальное защитное покрытие, а для зрелищного сопровождения установлены видеокуб и видеокольцо.