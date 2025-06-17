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Bionysheva_Elena 17 июня 2025, 08:10 145 Производство

В Татарстане запустили производство нового материала для дорожного строительства

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 © оэз.рф

Компания «Полиматиз», работающая в особой экономической зоне «Алабуга», начала выпуск армированной геокомпозитной мембраны «Полиспан ГСКМ». Материал предназначен для дорожной отрасли и промышленных объектов. Это первое в России производство такого продукта.

Предприятие работает в «Алабуге» с 2007 года. За это время в него вложили более 1,6 млрд рублей. Сейчас мощность производства составляет 17 тысяч тонн продукции в год.

В 2024 году «Полиматиз» стал одним из победителей конкурса «Экспортёр года» в Татарстане, войдя в число 13 лучших из 249 участников, сообщает пресс-служба ОЭЗ.РФ.

Благодаря использованию преференций ОЭЗ, включая налоговые льготы и инфраструктурную поддержку, предприятие смогло добиться стабильного роста.

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Источник: оэз.рф

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ОЭЗ, Алабуга
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