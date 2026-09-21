В «Технополисе Москва» начали выпускать высокоточные датчики давления

В столичной ОЭЗ «Технополис Москва» появилось производство высокоточных интеллектуальных датчиков абсолютного и дифференциального давления. Такие приборы нужны нефтегазовой, добывающей, химической и фармацевтической отраслям, а также энергетике.

Производством занимается компания «Регсенсор». Ежегодно резидент планирует выпускать до 50 тыс. единиц изделий. Особенность приборов — измерительная ячейка на монокристалле кремния: это даёт высокую точность и стабильность параметров. Минимальная погрешность таких датчиков — 0,025% от шкалы измерений, тогда как у стандартных приборов она колеблется от 0,04 до 1%. На сложных производствах, например в нефтехимии, даже небольшой перепад давления заметно влияет на конечный продукт.

Технологическая линия включает механическую сборку корпуса, участки калибровки, маркировки и температурного тестирования. На одном из этапов задействован специализированный робот: система контролирует качество сборки и гарантирует высокое качество приборов на выходе.

В планах резидента — расширить номенклатуру. Компания намерена запустить участок сборки вентильных блоков для всех типов датчиков и освоить модели с выносными мембранами, уточнили в пресс-службе Технополис.