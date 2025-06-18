В костромском Заволжье открылся новый спорткомплекс

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17 июня в костромском Заволжье торжественно открылся новый спорткомплекс.

В ФОКе бок о бок будут заниматься профессиональные спортсмены и жители района. Комплекс построен на улице Санаторной рядом с детсадом. В первую очередь он станет базой для лыжной секции школы Олимпийского резерва им. Александра Голубева.

Площадь спорткомплекса — 1,5 тысячи квадратных метров. Здесь также созданы все условия для занятия лёгкой атлетикой, футболом, волейболом, баскетболом, бегом, оздоровительной гимнастикой и другими видами спорта.

Средства на возведение спортивного объекта были выделены в рамках президентской программы.

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Фото: t.me/aleksey_smirnov_official

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