В Костромской области начал работу новый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом

Возведение комплекса с искусственным льдом в Шарье было начато зимой 2022 года. Средства на строительство спортобъекта регион привлек в рамках национального проекта. Из-за недобросовестных подрядных организаций, которые не смогли обеспечить необходимые темпы работ, сроки ввода в эксплуатацию несколько раз переносились. Договоры с подрядчиками ООО «Строй Профи М» и ООО «СК Интенс» были расторгнуты, а материалы переданы в правоохранительные органы. Проводится претензионная работа по возмещению ущерба. Фирмы внесены в реестр недобросовестных подрядчиков.

Достраивала комплекс компания «Стройсервис», которая ранее положительно зарекомендовала себя в работе на других социально значимых объектах.

За летние месяцы администрация Шарьи сформировала тренерский состав новой площадки. Было закуплено оборудование для заливки льда, станки для заточки коньков, мебель и тренажеры для специализированного зала.

Сегодня новый физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом начал свою работу. Он будет обеспечивать условия для занятий ледовыми видами спорта. Здесь организованы секции по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту.

По решению штаба по строительству социально значимых объектов ФОК передан на баланс муниципального образования. При этом две трети расходов по его содержанию регион взял на себя. Поставлена задача использовать объект с максимальной загрузкой, чтобы сюда приезжали жители и из соседних районов.

Новый комплекс станет постоянным местом для тренировок местной детской хоккейной команды. Юные спортсмены являются победителями соревнований различных уровней. До этого тренировки проходили только в зимний период.

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