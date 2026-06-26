Решение построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Мантурово было принято после обращения восьмикратного чемпиона мира и трехкратного олимпийского чемпиона Дмитрия Билозерчева. Несколько лет назад он приехал в Костромскую область на постоянное место жительства и открыл в Мантурово секцию спортивной гимнастики.

На строительство и закупку оборудования было привлечено более 211 млн рублей. Проектно-сметная документация на объект разработана предприятием «СВЕЗА» в рамках реализации программы социально-экономического развития муниципалитета и соглашения о сотрудничестве с Костромской областью.

В новом спортивном комплексе, помимо гимнастики будут проходить занятия по баскетболу, большому теннису, волейболу и мини-футболу. Помимо профессиональных спортсменов пользоваться услугами ФОКа смогут любители здорового образа жизни.

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