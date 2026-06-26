В Костромской области открылся еще один физкультурно-спортивный комплекс
Решение построить новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Мантурово было принято после обращения восьмикратного чемпиона мира и трехкратного олимпийского чемпиона Дмитрия Билозерчева. Несколько лет назад он приехал в Костромскую область на постоянное место жительства и открыл в Мантурово секцию спортивной гимнастики.
На строительство и закупку оборудования было привлечено более 211 млн рублей. Проектно-сметная документация на объект разработана предприятием «СВЕЗА» в рамках реализации программы социально-экономического развития муниципалитета и соглашения о сотрудничестве с Костромской областью.
В новом спортивном комплексе, помимо гимнастики будут проходить занятия по баскетболу, большому теннису, волейболу и мини-футболу. Помимо профессиональных спортсменов пользоваться услугами ФОКа смогут любители здорового образа жизни.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0