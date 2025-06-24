Томское предприятие «Транснефти» выпустило опытные образцы электроприводов для атомной отрасли

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Томский завод электроприводов (входит в «Транснефть») в июне 2025 года осуществил отгрузку опытных образцов новых отечественных электроприводов, предназначенных для предприятий атомной промышленности. Разработка выполнена для замены иностранных аналогов.

Томский завод электроприводов начал проект с профильными организациями топливно-энергетической сферы для организации поставок отечественного оборудования в 2023 году. В первом квартале 2024 года ТОМЗЭЛ получил лицензию Ростехнадзора на разработку и производство электроприводов для объектов атомной промышленности. В июне 2025 года стартуют предварительные испытания выпущенных опытных образцов на площадке предприятия-партнера структуры ГК Росатом.

Как сообщают авторы производственного проекта, новая линейка продукции интегрирует проверенные конструктивные решения АО «ТОМЗЭЛ» с новыми, обеспечивающими соответствие требованиям надежности и безопасности в атомной сфере, в том числе при внештатных ситуациях.

В течение года пройдут комплексные испытания образцов электроприводов для объектов атомной промышленности совместно с трубопроводной арматурой в аккредитованных лабораториях. В конце 2025 года планируется запустить импортозамещающие электроприводы в серийное производство.

АО «ТОМЗЭЛ» образовано в 1998 году. Основное направление деятельности — разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий ТЭК. Основные партнеры завода — дочерние организации системы «Транснефть», а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза. Завод активно работает над совершенствованием номенклатуры в связи с уходом иностранных производителей, участвует в международных выставках и продвигает свой бренд на перспективных рынках.

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