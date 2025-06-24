На АЭС «Эль-Дабаа» начали монтаж третьего яруса защитной оболочки

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На втором энергоблоке строящейся египетской АЭС «Эль-Дабаа» стартовал монтаж третьего яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО). Конструкция состоит из 12 массивных блоков, изготовленных непосредственно на площадке станции.

Каждый элемент третьего яруса имеет высоту 9 метров, а их вес варьируется от 40 до 100 тонн в зависимости от конструкции. Работы по установке займут около двух недель, после чего специалисты приступят к соединению блоков в единое кольцо внутренней защитной оболочки, сообщает пресс-служба Ростатом.

© t.me

АЭС «Эль-Дабаа» станет первой атомной станцией в Египте.

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