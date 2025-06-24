Ростех начал поставки мини-ракет для «Панцирей»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Госкорпорация Ростех сообщает о начале поставок новейших малогабаритных зенитных управляемых ракет (МЗУР) ближнего перехвата для комплексов семейства «Панцирь».
Разработка холдинга «Высокоточные комплексы» предназначена для борьбы с широким спектром угроз, включая беспилотники, крылатые ракеты и легкие воздушные цели, сообщает пресс-служба Ростех.
Один контейнер с четырьмя мини-ракетами занимает место стандартной ракеты «Панциря», увеличивая боекомплект до 48 единиц. Расчеты смогут комбинировать обычные и малогабаритные ракеты в зависимости от задач. Новые боеприпасы оптимизированы для поражения целей на малых дистанциях, что особенно актуально в условиях массового применения БПЛА.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Bionysheva_Elena