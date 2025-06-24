Ростех начал поставки мини-ракет для «Панцирей»

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Госкорпорация Ростех сообщает о начале поставок новейших малогабаритных зенитных управляемых ракет (МЗУР) ближнего перехвата для комплексов семейства «Панцирь».

Разработка холдинга «Высокоточные комплексы» предназначена для борьбы с широким спектром угроз, включая беспилотники, крылатые ракеты и легкие воздушные цели, сообщает пресс-служба Ростех.

Один контейнер с четырьмя мини-ракетами занимает место стандартной ракеты «Панциря», увеличивая боекомплект до 48 единиц. Расчеты смогут комбинировать обычные и малогабаритные ракеты в зависимости от задач. Новые боеприпасы оптимизированы для поражения целей на малых дистанциях, что особенно актуально в условиях массового применения БПЛА.

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