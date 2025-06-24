«Газпром нефть» запустила мощную солнечную электростанцию на Омском НПЗ

© yamal1.ru

«Газпром нефть» совершила энергетический прорыв, увеличив производство солнечной электроэнергии на Омском НПЗ в 20 раз. С запуском второй очереди солнечной электростанции совокупная мощность объекта достигла 20 МВт, что позволит покрывать до 10% энергопотребления предприятия за счет возобновляемых источников.

Новый комплекс, созданный совместно с российской компанией «Юнигрин Энерджи», включает 49 тысяч отечественных фотоэлектрических панелей и оснащен высокотехнологичной системой накопления энергии для стабильной работы производства. Первая очередь СЭС, запущенная в 2019 году, стала испытательным полигоном для различных технологий солнечной генерации, а лучшие решения были применены во второй фазе проекта.

© yamal1.ru

Этот шаг — часть масштабной модернизации Омского НПЗ, в которую «Газпром нефть» инвестировала более 500 млрд рублей. Переход на «зеленую» энергию не только снижает экологическую нагрузку, но и оптимизирует затраты за счет уменьшения зависимости от традиционной энергогенерации.

© yamal1.ru

Пуск второй очереди солнечной электростанции — важный показатель приверженности принципам устойчивого развития и экологической ответственности Омского НПЗ, одного из ключевых активов «Газпром нефти». Благодаря первой очереди СЭС уже мы получили более 5 миллионов киловатт-часов чистой энергии. Расширение ее мощности повысит надежность энергообеспечения и дополнительно снизит экологическую нагрузку производства. Продолжая модернизацию Омского НПЗ, мы используем самые современные, в том числе природоохранные, технологии, строим новые установки, которые создают рабочие места для инженеров и специалистов рабочих профессий, — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Пост сделан с содействием блогера lapshin-89!

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈