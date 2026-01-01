MAX
1 день назад 5312
Великоросс Армия и Флот

«Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв»

© tass.ru

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») отправил в российские войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Эта партия знаменует выполнение всех контрактных обязательств перед Минобороны России в 2025 году.

Т-90М «Прорыв» — модернизированная версия платформы танка Т-90, различные модификации которого производятся с 1992 года. Т-90М «Прорыв» получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. «Прорыв» оснащен новым многоканальным прицелом, который обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Кроме того, возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения.

Источник: tass.ru

Комментарии 4

  • Badassgoliath Badassgoliath01.01.26 13:04:53
    Т-90М «Прорыв» получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной


    Эта башня теперь уже и сама является серийной, так что грамотнее было бы написать «отличающуюся от предыдущей».

    #1310753
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski01.01.26 19:49:46

    Действующие «Арены» на танках

    УВЗ отправил очередную партию Т-90М «Прорыв» на фронт.

    Но это не самое примечательное. Танки идут в армию регулярно.

    Очень интересные подробности есть в сюжете «Вести-Россия».

    Во-первых, это танки Т-72Б3А с КАЗом «Арена-М» на кадрах.

    Во-вторых, военпред на УВЗ заявил, что усовершенстовано программное обеспечение «Арены-М». Введен подрежим «Антидрон», который позволяет сбивать дроны на подлете. И такими КАЗ уже оснащаются Т-72Б3А.

    Вероятно доработанные «Арены» после апробации на Т-72 получат впоследствии и Т-90М.

    В третьих, начальник механосборочного цеха отметил, что в 2024 через цех проходило больше Т-72, а в 2025-м — в основном Т-90М «Прорыв».

    Вот такие фактики про разорванный в клочья ОПК (https://sponsr.ru/panzerwaffle/89029/Oboronka_kotoroi_net/), который только Т-55 ремонтирует из ржавых корпусов.

    https://t.me/panzwaffle/4433

    #1310759
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski01.01.26 19:51:45

    Собственно, вот «Арены-М» из того репортажа. Но если посмотреть ролик УВЗ чуть выше, то и там Т-90МА с «Ареной-М» видны (https://t.me/pozivnoy_kazman/31747). В моменте, где один товарищ стоит на фоне кормы башни такого танка.

    А вскоре пойдут и с турелями, настроенными на отстрел дронов.
    https://t.me/po...oy_kazman/31754

    #1310760
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski01.01.26 19:57:42

    O том, что на КАЗ «Арена-М» (как и на арматовском «Афганите») проведены доработки от «новых угроз», мы, друзья Панцервафли (https://t.me/panzwaffle/4433), писали не один раз. Причем КАЗ «Арена-М» пришлось дважды переделывать. Сначала против атак с верхней полусферы (в отличие от всеракурсного и всеугрозного «Афганите», там сначала такой защиты не было), типа подзабытых уже «Джавелинов», а потом и против барражирующих малоскоростных боеприпасов.

    Собственно, как эти работы были завершены, так танки с буквой, А на конце индекса и пошли. Т-72Б3А и Т-90МА. Соответственно будет и есть уже и 80-ка такая.

    https://t.me/po...oy_kazman/31749

    #1310761