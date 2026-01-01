«Уралвагонзавод» отправил в войска эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв»
Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») отправил в российские войска эшелон модернизированных танков Т-90М «Прорыв». Эта партия знаменует выполнение всех контрактных обязательств перед Минобороны России в 2025 году.
Т-90М «Прорыв» — модернизированная версия платформы танка Т-90, различные модификации которого производятся с 1992 года. Т-90М «Прорыв» получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. «Прорыв» оснащен новым многоканальным прицелом, который обеспечивает применение вооружения в любое время суток. Кроме того, возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами стала одной из главных особенностей модернизированного танка. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 4