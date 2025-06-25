В Ковалёво открылся новый детский сад на 240 мест

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24 июня 2025 года в посёлке Ковалёво Ленинградской области введён в эксплуатацию новый детский сад. Дошкольное учреждение оборудовано просторными групповыми комнатами, спальнями, музыкальным и спортивным залами. Для комфортного пребывания детей предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, современный пищеблок, системы тёплых полов, сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области.
Строительство объекта осуществлено группой ЛСР по соглашению с правительством Ленинградской области. Новый детский сад стал частью комплексной программы развития социальной инфраструктуры Ковалёво, где также запланировано строительство школы с технологическим уклоном.
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Bionysheva_Elena
25.06.2519:58:33