В Ковалёво открылся новый детский сад на 240 мест

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24 июня 2025 года в посёлке Ковалёво Ленинградской области введён в эксплуатацию новый детский сад. Дошкольное учреждение оборудовано просторными групповыми комнатами, спальнями, музыкальным и спортивным залами. Для комфортного пребывания детей предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, современный пищеблок, системы тёплых полов, сообщает пресс-служба Правительства Ленинградской области.

Строительство объекта осуществлено группой ЛСР по соглашению с правительством Ленинградской области. Новый детский сад стал частью комплексной программы развития социальной инфраструктуры Ковалёво, где также запланировано строительство школы с технологическим уклоном.

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