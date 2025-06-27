80 метров непроницаемой завесы: ЦНИИТОЧМАШ поставил новую партию аэрозольных боеприпасов

80 метров непроницаемой завесы: ЦНИИТОЧМАШ поставил новую партию аэрозольных боеприпасовСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ», входит в концерн «Калашников») отгрузил первую в 2025 году партию аэрозолеобразующих боеприпасов оптико-электронного противодействия АОБ-05.
Этот боеприпас предназначен для защиты бронетехники и боевых машин на марше. При угрозе обстрела снаряд выстреливается в направлении противника и за несколько секунд создает плотную аэрозольную завесу длиной 80-90 метров. Облако эффективно маскирует технику и нарушает работу оптико-электронных систем наведения, включая современные противотанковые комплексы.
АОБ-05 способен функционировать в экстремальных условиях — от −50 до +50 °C, что позволяет использовать его в любых климатических зонах. Серийное производство боеприпаса ведется с 2014 года, подтверждая его надежность и востребованность в войсках, сообщают в Ростехе.
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