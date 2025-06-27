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Bionysheva_Elena 27 июня 2025, 07:17 67 Российские проекты за рубежом

На строящейся АЭС «Руппур» введены в работу ключевые трансформаторные системы

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 © t.me

В рамках строительства атомной электростанции «Руппур» успешно запущены блочные повышающие трансформаторы — критически важные элементы энергосистемы станции. Эти устройства выполняют преобразование электроэнергии с 24 кВ (напряжение турбогенераторов) до 400 кВ для передачи в национальную энергосеть.

Параллельно завершены работы по подключению трансформаторов собственных нужд, которые обеспечивают бесперебойное электропитание всех внутренних систем энергоблока. Ввод этих систем в эксплуатацию представляет собой важный этап подготовки станции к пуско-наладочным работам, сообщает пресс-служба Росатом.

Строительство АЭС «Руппур» ведется с участием российских специалистов в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Бангладеш. Станция, оснащенная двумя энергоблоками мощностью 1200 МВт каждый, станет первым атомным объектом в стране.

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Источник: t.me

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Росатом
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