На строящейся АЭС «Руппур» введены в работу ключевые трансформаторные системы

На строящейся АЭС «Руппур» введены в работу ключевые трансформаторные системыСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В рамках строительства атомной электростанции «Руппур» успешно запущены блочные повышающие трансформаторы — критически важные элементы энергосистемы станции. Эти устройства выполняют преобразование электроэнергии с 24 кВ (напряжение турбогенераторов) до 400 кВ для передачи в национальную энергосеть.
Параллельно завершены работы по подключению трансформаторов собственных нужд, которые обеспечивают бесперебойное электропитание всех внутренних систем энергоблока. Ввод этих систем в эксплуатацию представляет собой важный этап подготовки станции к пуско-наладочным работам, сообщает пресс-служба Росатом.
Строительство АЭС «Руппур» ведется с участием российских специалистов в соответствии с межправительственным соглашением между Россией и Бангладеш. Станция, оснащенная двумя энергоблоками мощностью 1200 МВт каждый, станет первым атомным объектом в стране.
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