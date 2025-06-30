Колёсотокарный станок ТК950Ф3

Колёсотокарный станок ТК950Ф3Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
колесотокарный © tehstroy-group.ru
Нагрузка на ось: до 18/30 тонн, фрикционный привод
Исполнение:
ТК950Ф3Т Серийное производство, широкое применение для обточки колес тягового подвижного состава всех серий нагрузкой на ось до 30 тонн
ТК950Ф3ТУ Серийное производство, специальное применение для обточки колес тягового подвижного состава всех серий нагрузкой на ось до 25 тонн, адаптирован под монтаж установки плазменного упрочнения гребней колес
ТК950Ф3Т2 Серийное производство, специальное применение для обточки колёс скоростного пассажирского подвижного состава нагрузкой на ось до 18 тонн, обточки тормозных дисков колесных пар.
Рисийский производитель станков для обточки колесных пар подвижного состава.
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