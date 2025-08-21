Новый подрельсовый колесотокарный станок ТК 2500 с ЧПУ установлен.

Станок подрельсовый колесотокарный с ЧПУ ТК-2500 — современное универсальное оборудование, предназначенное для высокоточной обточки колесных пар железнодорожного подвижного состава. Производством данного станка занимается российская компания «ТехСтрой».

Внедрение станков ТК-2500 на предприятиях железнодорожного комплекса является ярким примером успешной реализации политики импортозамещения. Использование отечественных станков с числовым программным управлением способствует повышению уровня промышленной безопасности на железной дороге и укреплению технологической независимости отрасли.

Станок ТК2500 с ЧПУ позволяет точить бандажные и цельнокатаные колесные пары по чертежам профилей инструкции по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов, утвержденной «РЖД» в апреле 2025 года.

Новый подрельсовый колесотокарный станок ТК-2500 с системой числового программного управления ввели в эксплуатацию в депо «Саратов» Приволжского филиала компании «ЛокоТех-Сервис». Он заменит агрегат, который отработал более полувека.

Подрельсовый колесотокарный станок ТК-2500 с ЧПУ, приобретен в рамках инвестпрограммы «РЖД» и предназначено для выполнения обточки колесных пар без выкатки. ТК2-500 установили на участке текущего ремонта тепловозов ТР-1, ТО-3 вместо станка КЖ20М 1974 года выпуска.

«Датчики считывают информацию и автоматически задают нужные параметры. Например, обмер колесной пары осуществляется в нескольких позициях бесконтактными профилометрами, что исключает „зарез“ внутренней грани бандажа».

Позиционирование колесной пары в зоне обточки также ведется автоматически. На станке есть счетчик остаточного ресурса до следующего обслуживания, текущего или капитального ремонта колесной пары. Для защиты информации от несанкционированного доступа установлена система идентификации пользователя по отпечатку пальцев.

Управление станком и визуальный мониторинг процесса осуществляются оператором дистанционно — с помощью эргономичного пульта, оснащенного системой мониторов. Данное решение исключает необходимость постоянного нахождения токаря в непосредственной близости от локомотива, что является ключевым фактором повышения безопасности.

Как отметил главный инженер Приволжского филиала Сергей Романов, автоматизация управления минимизирует влияние человеческого фактора на технологический процесс. Это, в свою очередь, позволяет достичь трёх основных преимуществ: повысить безопасность труда, обеспечить высочайшее качество обточки и значительно сократить время на выполнение операции.

Группа компаний «ТехСтрой» выступает единым исполнителем полного цикла работ по созданию и обеспечению колесотокарных станков для обслуживания колесных пар железнодорожного подвижного состава колеи 1520 мм. Компания осуществляет разработку, производство и поставку данного высокотехнологичного оборудования.

Ярким примером инновационных решений «ТехСтрой» является малогабаритный подрельсовый станок модели ТК2500 с ЧПУ, оснащенный современным фрикционным приводом.

