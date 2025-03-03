Иркутская область: развитие экономики (часть 3)

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Иркутская область стала лидером в Сибирском федеральном округе по нескольким социально-экономическим показателям 2024 года. Второе место в Сибири заняло Приангарье по объёмам промышленного производства — индекс промпроизводства составил 109,5%. Кроме того, Иркутская область на втором месте в СФО по объёмам ввода жилья в эксплуатацию. В прошлом году увеличился и объём добычи полезных ископаемых, в Иркутской области он составил 113,9%. Высокие показатели — результат слаженной работы предприятий, региональных и федеральных властей. План реализации стратегии развития Сибири до 2035 года включает свыше 150 мероприятий и запуск более 70 инвестпроектов, некоторые из них уже завершены.

В Иркутске реализуется масштабный проект по расширению производства металлоконструкций.

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Инвестиционный проект «Расширение производства металлоконструкций» ООО «СтройПроектСервис» признан масштабным инвестиционным проектом Приангарья. Проект реализуется в Иркутске до 2033 года. Объём инвестиций составляет около 830 млн рублей, планируемое налоговые и неналоговые поступления составят более 2 млрд рублей. В рамках реализации проекта будет создано 50 новых рабочих мест. В настоящее время ООО «СтройПроектСервис» изготавливает до 50 тонн металлоконструкций в месяц, планируется увеличить объёмы до 200 тонн в месяц и запустить производство нового продукта — гофробалок. Для этого необходимо построить новые производственные цеха, склады готовой продукции, открытые площадки для хранения, перенести существующее производство в новый цех.

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«СтройПроектСервис» — крупнейшее производство метеллоконструкций в Восточной Сибири. Многие промышленные объекты севера Иркутской области, Бурятии, Якутии, Красноярского края и Ямала построены из металлоконструкций иркутского производства. Сегодня «СтройПроектСервис» на производственных базах Жилкино и Боково в Иркутске производит металлоконструкции любой сложности, вагон-дома, СИП-панели, корпусную мебель, железобетонные изделия, продукцию из переработанной резины и инертные материалы. Компания имеет собственные офисы и представительства в Братске, Новом Уренгое, Тюмени и Тынде.

Производственная база в Боково © www.irk.ru

Продукция "СтройПроектСервис" на Восточно-Мессояхском месторождении © www.irk.ru

«СтройПроектСервис» запустил производство вагон-домов и тёплых складов.

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На протяжении 17 лет компания «СтройПроектСервис» занимается возведением стратегически важных промышленных объектов по всей России, в том числе в Иркутской области. В 2025 году организация открыла для себя новое направление — производство вагон-домов, тёплых складов и бытовок.

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Вагон-дома станут идеальным вариантом для временного размещения сотрудников предприятия в любых климатических условиях. Помещения оборудованы всем необходимым для комфортного проживания и отдыха: шестью спальными местами, мебелью, системой электро- и водоснабжения. Также в вагоне предусмотрен тамбур для умывания, отделенный дверью-купе.

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По желанию заказчика производитель может изменить планировку и конструкцию здания. В помещении можно разместить не только жилье для работников, но и офисное помещение, прачечную, баню, медпункт или столовую.

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Каркас вагон-домов представляет собой сварную раму, по периметру используется гнутый профиль сложной формы из листовой стали. Во внешней отделке используется гладкий стальной лист, во внутренней — панели из ЛДСП, стальной лист или другой материал, согласованный техническим заданием. Надёжное хранение и транспортировку имущества вне зависимости от сезона обеспечат передвижные теплые склады. Также конструкцию можно использовать как мастерскую или гараж.

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В особой экономической зоне туристско-рекреационного типа в Байкальске за 2024-25гг. зарегистрировано шесть новых резидентов, таким образом в город удастся привлечь ещё 3,2 млрд рублей частных инвестиций. Всего на сегодняшний день в ОЭЗ числится 29 резидентов, которые в общем вложат в свои проекты более 26 млрд рублей, планируется создание более тысячи новых рабочих мест. Например, компания «Горы Байкала» намерена построить в Байкальске гостевые дома, ресторан, банный комплекс и организовать тюбинг. ООО «Байкалсиб» возведет гостевые дома, апарт-отель и СПА-комплекс. «Байкальска шишка» запланировала строительство гостевых домов с банкетным залом и термальным комплексом на территории. Реализация этих проектов позволит создать дополнительно 224 номера.

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А это новый туристический объект Байкальска — канатная дорога кресельного типа. Она построена якорным резидентом ОЭЗ ООО «Байкальский горнолыжный курорт «Гора Соболиная», работы завершились в декабре 2024 года. Канатная дорога расположена на восточной стороне горы Соболиной, оснащена шестиместными отцепляемыми креслами.

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Она уже запущена в эксплуатацию. На новом подъёмнике можно подняться на высоту более 1 километра за 7 минут — это в четыре раза быстрее, чем было раньше. Протяженность новой канатной дороги — 2 километра, а общая вместимость кабинок — 504 места. Предполагается, что за час на ней сможет подняться до 2000 человек. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда рублей.

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Недавно резидент ООО «Талисман Соболиная» получил разрешение на строительство гостиничного комплекса «Пердгорный» (4 звезды) с созданием 190 мест размещения и 104 рабочих мест в результате реализации проекта. Завершена реализация первых этапов строительства гостиничных комплексов резидентов ООО «Атлас Байкала» в предгорном и ООО «Космос» в прибрежном районах территории ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»: построены 10 и 26 гостевых домов соответственно, проведено благоустройство территории, дома полностью готовы к эсплуатации.

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Резидент ОЭЗ — компания «Тау-Тур» построила двухэтажную гостиницу, рассчитанную на 8 номеров и банно-оздоровительный комплекс на 16 человек.

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В 2025 году работа по расширению особой экономической зоны и привлечению новых инвесторов будет продолжена, для этих целей здесь строят инженерную инфрастркутуру.

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Тем временем в Байкальске устанавливают основное оборудование для ликвидации отходов БЦБК.

Федеральный экологический оператор (ФГУП «ФЭО», предприятие «Росатома») установил основное оборудование очистных сооружений на объектах бывшего БЦБК. Работы идут по графику на площадке цеха очистных сооружений (ЦОС) и полигоне «Бабхинский».

Площадки готовили с июня 2023 года: расчистили участки, построили производственные и вспомогательные здания, транспортную инфраструктуру, провели инженерные сети. К концу года монтаж основного оборудования завершился. В начале 2025 года стартуют пуско-наладочные работы, после чего начнётся очистка отходов и сточных вод. Уникальная система, созданная специально для этой задачи, включает 13 этапов очистки, благодаря чему очищенная вода будет соответствовать строгим российским стандартам, включая специальные требования для Байкальской зоны.

В рамках ликвидации площадки ЦОС планируется откачать и очистить 288 тыс. кубометров щелокосодержащих вод с последующей комплексной рекультивацией территории. На полигоне «Бабхинский» очистят 400 тыс. кубометров надшламовых вод. После этого поверхностьукроют многослойным рекультивационным покрытием, препятствующим попаданию осадков и миграции загрязняющих веществ в грунтовые воды.

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На территории города также запущен первый в регионе ресайклинг-центр. Этот объект, предназначенный для приема и временного хранения вторичного сырья, организован компанией «РТ-НЭО Иркутск», региональным оператором. Центр будет собирать различные виды вторсырья, подлежащие дальнейшей переработке. На первом этапе начнут принимать бумагу, пластик, стекло, полиэтилен и ПВХ-изделия. В планах — строительные (кирпич, бетон, железобетон) и древесные (опилки, стружка) отходы. Пока прием отходов будет на безвозмездной основе.Сырье будет отправляться на переработку как небольшим перерабатывающим предприятиям Иркутской области, так и крупным заводам страны. Для удобства населения и бизнеса центр будет работать по принципу «Единого окна».

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Аэропорты северных городов Приангарья вступили в новый нацпроект «Эффективная транспортная система».

Аэропорты Киренска, Ербогачёна и Усть-Кута вошли в новый нацпроект «Эффективная транспортная система». Участие предусматривает строительство и реконструкцию объектов воздушного транспорта по федеральному проекту «Развитие опорной сети аэропортов». Руководство региона просит федеральную власть включить в программу аэропорт Бодайбо.

Задача национального проекта — формирование эффективной транспортной системы, которая будет соответствовать запросам государства. Безусловно, реализация запланированных мероприятий даст стимул для развития сибирской авиации и экономики. Это также удовлетворит уже имеющиеся потребности населения северных территорий и представителей бизнеса, сделает проще многие транспортные и логистические процессы и проекты.

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Ранее при активном участии правительства региона работу возобновил аэропорт Усть-Илимска. Его продолжают модернизировать.С января 2025 года тут начали выполнять рейсы самолёты третьего класса пассажировместимостью более 20 кресел. В период с 2021 года по лето 2024-го проведены необходимые процедуры в связи с переводом в статус аэродрома гражданской авиации класса «Г». Завершена процедура обязательной сертификации аэродрома гражданской авиации ОГУП «Аэропорт Усть-Илимск» — оформлен сертификат соответствия на аэродром гражданской авиации класса «Г». На его основании аэродром Усть-Илимска внесен в государственный реестр гражданских аэродромов и вертодромов Российской Федерации и имеет свидетельство о государственной регистрации. Проведена обязательная сертификация оператора аэродрома с получением сертификата, получено Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.

Минпромторг России зарегистрировал первый индустриальный парк в Иркутской области.

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В реестр индустриальных парков Минпромторга России включен ещё один объект — Братский индустриальный парк. Подтверждено соответствие федеральным требованиям к промышленным паркам и их управляющим компаниям. Его резиденты смогут получать дополнительные меры поддержки, в том числе налоговые льготы.

Братский индустриальный парк был создан в 2015 году на базе бывшего Центрального ремонтно-механического завода. Сертифицирован на соответствие требованиям национального стандарта РФ, является членом Ассоциации индустриальных парков России. На площадке планируют производить металлические конструкции, строительные материалы и осуществлять обработку древесины. Сейчас на его базе деятельность осуществляют два резидента, планируется создание 128 рабочих мест.

Фонд развития промышленности вложит 18 миллионов рублей в расширение производства емкостей из композитных материалов.

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Группа компаний «Аврора» получила льготный займ для модернизации производства ёмкостей из стеклопластика, который относится к числу композитных материалов. Промплощадка предприятия находится в Шелехове. Общая инвестиционная стоимость проекта превышает 40 миллионов рублей, из них 18 миллионов — заемные средства ФРП.

Уход из России иностранных производителей композитных материалов и полиэфирных смол стимулировал развитие внутреннего рынка, в том числе и производство накопительных ёмкостей из стеклопластика. Поддержка подобных проектов — ещё один шаг для реализации стратегии импортозамещения в реальном секторе.

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Ёмкости, производимые ГК «Аврора», используются в системах водоснабжения и водоотведения для различных отраслей хозяйственной деятельности — от дорожного строительства и аграрной сферы до ЖКХ и индивидуального строительства объектов различного назначения: гостиниц, ресторанов, магазинов, коттеджных поселков. Каждая вмещает 100 кубических метров.

В Иркутской области производят уникальные винтовые сепараторы.

Сибирские недра богаты полезными ископаемыми, поэтому в Иркутске всегда была и остается сильная наука, которая приходила на помощь геологам, горнякам и металлургам. В 1998 году в Иркутске была основана Научно-производственная компания «Спирит», которая объединила в себе не только научную базу, но и практический опыт и, что важно, собственное производство оборудования для горно-обогатительной отрасли.

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Перед специалистами стоит задача — получить концентрат. Или простым языком — убрать все лишние примеси и оставить только ценный минерал. Для этого породу измельчают, обогащают на магнитных сепараторах, сгущают, разделяют. И так происходит с добычей золота, железа, редкоземельных металлов и даже угля! После обогащения содержание золота в руде увеличивается в 12-14 раз! Помогают в этом деле винтовые сепараторы НПК «Спирит».

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Среди клиентов компании — Алроса, Полюс, Компания Востсибуголь, Сибирская генерирующая компания. Комплексный подход к инновациям принципиален для НПК Спирит, поэтому компания является участником государственной программы «Чистый уголь — зеленый Кузбасс» и внедряет новую технологию переработки отходов углеобогащения, получая при этом товарный угольный концентрат и магнетит. Уже в 2025 году подобное оборудование будет установлено на объектах в Иркутской области.

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В публикации использованы фото из открытых источников.

P. S. О современной сибирской экономике читайте в статьях: Иркутская область: развитие экономики , Иркутская область: развитие экономики (часть 2) , Новая экономика Прибайкалья , Новая экономика Прибайкалья (часть 2) , а также Развитие Сибири (часть 6) и Развитие Сибири (часть 7) .

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