Завод по производству комплексов фотовидеофиксации запустили в Новосибирске

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Сроки реализации инвестпроекта компании ООО «Завод промышленной автоматики «Рекорд» — 2024-2025 годы. Создано 60 рабочих мест. Объём инвестиций — 700 миллионов рублей.

«Рекорд» осуществляет на территории Новосибирской области проектирование и сборку телекоммуникационных систем. Команда с 2021 года производит комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, детекторы для мониторинга транспортных потоков с системой интеллектуального светофорного управления, оптические системы проекции дорожного движения. Ранее такие производства действовали только в западной части России.

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Новое предприятие ставит перед собой задачу закрыть потребность в таком оборудовании для регионов всего Сибирского федерального округа.

Проект по созданию завода промышленной автоматики «Рекорд» был одобрен и признан масштабным инвестиционным проектом на Совете по инвестициям Новосибирской области 17.04.2024 г. Министерством экономического развития региона совместно с Корпорацией развития Новосибирской области было оказано содействие в подборе земельного участка для размещения производства.

© nso.ru

Проект реализован, объём выпускаемой продукции за текущий год составил 105 систем видео-наблюдения на сумму 556,5 млн руб. Отказов в работе систем не допущено. Завод сотрудничает с профильными вузами (НГУ, НГТУ). На данный момент два выпускника этих учебных заведений трудоустроены на завод. С этого года планируется организовать целевое обучение за счёт предприятия.

Выйти на полную проектную мощность завод планирует к 2029 году. Всего на предприятии планируется создать около 100 рабочих мест. Ежегодный объём налоговых отчислений составит порядка 130 млн рублей.

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