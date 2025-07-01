Завод по производству комплексов фотовидеофиксации запустили в Новосибирске

Завод по производству комплексов фотовидеофиксации запустили в НовосибирскеСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Сроки реализации инвестпроекта компании ООО «Завод промышленной автоматики «Рекорд» — 2024-2025 годы. Создано 60 рабочих мест. Объём инвестиций — 700 миллионов рублей.
«Рекорд» осуществляет на территории Новосибирской области проектирование и сборку телекоммуникационных систем. Команда с 2021 года производит комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, детекторы для мониторинга транспортных потоков с системой интеллектуального светофорного управления, оптические системы проекции дорожного движения. Ранее такие производства действовали только в западной части России.
Новое предприятие ставит перед собой задачу закрыть потребность в таком оборудовании для регионов всего Сибирского федерального округа.
Проект по созданию завода промышленной автоматики «Рекорд» был одобрен и признан масштабным инвестиционным проектом на Совете по инвестициям Новосибирской области
Проект реализован, объём выпускаемой продукции за текущий год составил 105 систем видео-наблюдения на сумму 556,5 млн руб. Отказов в работе систем не допущено. Завод сотрудничает с профильными вузами (НГУ, НГТУ). На данный момент два выпускника этих учебных заведений трудоустроены на завод. С этого года планируется организовать целевое обучение за счёт предприятия.
Выйти на полную проектную мощность завод планирует к 2029 году. Всего на предприятии планируется создать около 100 рабочих мест. Ежегодный объём налоговых отчислений составит порядка 130 млн рублей.
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