Беспроводной петличный микрофон «ЖУК» от «Октавы ДМ» выходит в продажу

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В апреле 2025 года на сайте «Сделано у нас» была опубликована статья, основанная на релизе Ростеха , о скором появлении в продаже беспроводного петличного микрофона «ЖУК» от компании «Октава ДМ», входящей в госкорпорацию. И вот этот момент настал — производитель электроакустического оборудования объявил о старте продаж микрофонных систем с 15 июля 2025 года.

«ЖУК» стал первым российским беспроводным петличным микрофоном, полностью разработанным и собранным на производственной базе в Туле. Устройство состоит из компактного передатчика и приемника, совместимого с iOS и Android. Оно подключается к видеокамерам, экшн-камерам, ПК и другим устройствам без необходимости установки дополнительного ПО.

Микрофон обеспечивает исключительное качество звука на расстоянии до 300 метров. Автономность работы достигает 18 часов, при этом передатчик работает 6 часов без подзарядки, а зарядный кейс обеспечивает два дополнительных цикла. Устройство поддерживает запись и онлайн-трансляции с минимальной задержкой аудиосигнала. В комплект входят передатчик с MEMS-микрофоном, приемник, зарядный кейс, ветрозащита, а также кабели USB Type-C, Type-C — Type-C, 3.5 мм Jack и Type-C — Lightning.

Пользователям доступна как одиночная версия микрофона, так и комплект с двумя передатчиками, что идеально подходит для интервью и записи нескольких спикеров.

Как отметила генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова, перед запуском в производство микрофон прошел многоэтапное тестирование среди целевой аудитории. На основе обратной связи инженеры усовершенствовали функционал, создав надежное и мощное устройство с премиальным звуком.

«Мы внимательно прислушались к мнению наших пользователей и порезультатам предпродажных исследований доработали ЖУКа.Устройство стало более удобным и надежным. Наш петличныймикрофон — уверенный конкурент мировых брендов. В мире контентазвук играет ключевую роль. Без качественной аудиодорожки никакиевизуальные эффекты не смогут создать правильную атмосферу.Удобный беспроводной формат ЖУКа позволяет свободно перемещатьсяво время записи, что особенно важно для интервью и репортажей», —сказала Любовь Стальнова. «ЖУК» сочетает в себе компактность, прочность и профессиональное качество записи. Корпус из ударопрочного пластика делает его устойчивым к повреждениям, а продуманная конструкция обеспечивает удобство использования. Это отличный выбор для журналистов, блогеров и специалистов в сфере мультимедиа.

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