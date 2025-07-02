Ростех продолжает поставки современных боевых машин пехоты БМП-3 для российских вооруженных сил.

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Новая партия машин, переданная Минобороны холдингом «Высокоточные комплексы», отличается рядом существенных усовершенствований, разработанных с учетом боевого опыта специальной военной операции.

Обновленные БМП-3 получили усиленную защиту за счет специальных бортовых экранов и решетчатых элементов, комплексы снижения заметности, а также модернизированные системы управления вооружением и улучшенные характеристики подвижности. Все эти изменения направлены на повышение боевой эффективности и выживаемости машины в современных условиях ведения боевых действий.

За последние три года в конструкцию БМП-3 внедрены десятки технических решений, разработанных на основе предложений военнослужащих и анализа реального применения техники. Холдинг «Высокоточные комплексы» продолжает выполнять гособоронзаказ, обеспечивая регулярные поставки полностью укомплектованных и прошедших строгий контроль качества боевых машин в войска, сообщает пресс-служба Ростех.

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