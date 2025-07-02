Безопасный синтез без потери вкуса: разработан метод получения природного ароматизатора

В научно-исследовательском центре пищевой промышленности и фармацевтики (НИЦ ППиФ) группы компаний «СОЮЗСНАБ» получен прорыв в области синтеза вкусоароматических соединений: разработана новая методика получения цис-3-гексенил изовалерата —природного сложного эфира, обладающего ярким ароматом зеленого яблока и ананаса. Вещество входит в группу цис-3-гексениловых эфиров и широко используется при производстве ароматизаторов для напитков и кондитерских изделий.

Новый подход основан на безопасной классической этерификации. Главной сложностью стало предотвращение изомеризации при проведении этерификации в кислой среде: изменение конфигурации цис-3-гексенола в ходе реакции может необратимо исказить вкусоароматический профиль конечного продукта. Исследовательская группа провела серию опытов по подбору специфических кислотных катализаторов, которые обеспечивали нужную реакцию без нарушения строения углеродного скелета цис-3-гексенола. В результате был найден эффективный катализатор, не вызывающий изомеризации, что позволило не только сохранить органолептические свойства вещества, но и повысить выход продукта на 10% по сравнению с исходной методикой.

Разработка расширяет возможности синтеза природных ароматизаторов с высокой воспроизводимостью, безопасностью и точностью, что особенно важно для современной пищевой промышленности.

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