Защитные среды для замороженных заквасок нового поколения от российских ученых

Ученые ГК «СОЮЗСНАБ» разработали защитные среды для замороженных заквасочных культур, применяемых в производстве творожных и сырных продуктов. Новая технология ускоряет ферментацию, обеспечивает стабильность и делает продукт менее чувствительным к перепадам температуры во время транспортировки.

В отличие от лиофилизированных форм, замороженные закваски обладают преимуществом быстрой активации в молочной среде, обеспечивая ускоренный старт ферментации и сокращенное время сквашивания. Однако выпуск таких культур требует точной технологической схемы, где ключевую роль играет подбор защитной и питательной сред для бактерий.

«В течение восьми лет мы проводили масштабную работу по созданию оптимальных формул защитных сред. Для каждого штамма мы индивидуально подбирали состав с учетом его природы, плотности, вязкости, способности к криогрануляции и жизнеспособности в условиях заморозки. Это позволило обеспечить стабильность и высокое качество конечного продукта», - рассказала руководитель научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики (НИЦ ППиФ) группы компаний «СОЮЗСНАБ» Елена Русанова.

Каждая защитная формула была разработана на основе анализа устойчивости бактериальных культур к низким температурам и их способности сохранять свойства при нарушении температурного режима во время транспортировки. Полученные гранулы демонстрируют устойчивость даже при вынужденном недлительном хранении в диапазоне температур от минус 30 °C до минус 35 °C без потери формы и технологических характеристик.

Новая разработка в сегменте функциональных заквасок позволит молочным производствам сократить время сквашивания и повысить стабильность продукта в условиях логистических колебаний.

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