Серия промышленных коммутаторов производства Ступинского Электротехнического Завода серии STEZ48xx успешно прошла все процедуры оценки соответствия, включена в Реестр промышленной продукции Минпромторга РФ

ООО «Ступинский Электротехнический Завод» (СТЭЗ) объявляет о завершении процесса локализации производства сетевого оборудования для предприятий. Серия промышленных коммутаторов STEZ48xx успешно прошла все процедуры оценки соответствия, включена в Реестр промышленной продукции Минпромторга РФ и получила официальное подтверждение статуса локализованного оборудования согласно Постановлениям Правительства РФ № 719 и № 878. Кроме того, программное обеспечение коммутаторов STEZ серий 48xx зарегистрировано в реестре отечественного ПО Минцифры РФ.

За 3 года ООО «СТЭЗ» за счет собственных инвестиций завершило локализацию производства промышленных коммутаторов. Все ключевые операции — от сборки до тестирования — выполняются в России на Российском или полностью адаптированном для России оборудовании, что соответствует стратегическим задачам государственной политики по импортозамещению в сфере создания критически важной инфраструктуры и высокотехнологичного оборудования.

STEZ48XX_minpromtorg_reestered © www.avalonelectrotech.ru

STEZ48xx — это промышленные магистральные коммутаторы уровня L2/L3 для критически важной инфраструктуры предприятий. Устройства поддерживают IP-маршрутизацию, протоколы VRRP, OSPF, RIP, IGMP, PIM и имеют до 28 портов Gigabit Ethernet. Они активно применяются в системах автоматизации управления производством, работают с VLAN, обеспечивают QoS и функции безопасности. Коммутаторы разработаны специально под запросы российского рынка, в том числе атомной и энергетической отраслей России, их разработка велась по внутренним стандартам предприятий (СТО), в соответствии с их требованиями к оборудованию.

«Включение серии STEZ48xx в государственные реестры — это не просто формальное признание, а реальное подтверждение того, что российское производство способно создавать конкурентоспособное сетевое оборудование мирового уровня. Это даёт возможность участия в значимых тендерах госсектора, полную независимость от санкционных ограничений, гарантированную доступность поставок, адаптацию к российским условиям эксплуатации», — отметил коммерческий директор ООО «НПО АвалонЭлектроТех» Денис Тойвонен.

ООО «Ступинский Электротехнический Завод» продолжает укреплять позиции лидера в области импортозамещения, предлагая российским заказчикам надёжное отечественное сетевое оборудование для критически важных объектов инфраструктуры.

ООО «НПО АвалонЭлектроТех» (https://www.avalonelectrotech.ru) — российское научно-производственное объединение с 20-летней экспертизой в области электротехники и промышленной автоматизации, лидирующий на рынках РФ и ЕАЭС. Является единственным авторизованным представителем компании ООО «Ступинский Электротехнический Завод» (СТЭЗ) на территории Российской Федерации и стран СНГ.Все прочие авторизованные торговые партнеры и партнеры по системной интеграции назначаются исключительно ООО «НПО АвалонЭлектроТех» и действуют в рамках, согласованных с ней условий.

ООО «Ступинский Электротехнический Завод» (https://www.avalonelectrotech.ru/stez) — крупное российское предприятие с полным циклом производства электротехнической продукции. Созданный на базе активов ведущего немецкого электротехнического концерна, завод обладает современным автоматизированным оборудованием и строго соблюдает высокие технологические стандарты. Помимо производственной базы, СТЭЗ располагает собственной электротехнической лабораторией для непрерывного контроля качества, аккредитованной метрологической службой и производственно-сервисным центром, способным выполнять кастомизированные заказы любой сложности. Вся продукция завода соответствует требованиям ТР ТС и проходит обязательную российскую сертификацию, гарантируя надежность и соответствие самым строгим отраслевым стандартам и нормам.

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