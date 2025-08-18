СТЭЗ запустил новый цех гальваники

Ступинский Электротехнический Завод (СТЭЗ) завершил масштабный этап расширения своих производственных возможностей, введя в эксплуатацию в 2025 году новый цех гальваники . Этот современный объект оснащен передовым автоматизированным оборудованием и предназначен для нанесения защитных и функциональных покрытий на металлические изделия.

Работают 3 специализированные линии: линия оловянирования, никелирования и цинкования. Обработка возможна как в барабанах, так и на подвесах, размеры которых позволяют работать с деталями, помещающимися в ванны габаритами 950×500×700 мм. Каждая линия обеспечивает последовательную обработку изделий: обезжиривание, 3-ступенчатая промывка, активация, гальваническое нанесение покрытия и финишная промывка.

Виды покрытий: Олово (О-Ви), Никель, Цинк.

Диапазон толщины покрытия — от 1 до 30 микрон.

Грузоподъемность автооператора: 150 кг.

Новейшее оборудование цеха гарантирует высочайшее качество гальванических покрытий. Даже на детали со сложным рельефом поверхности и малыми отверстиями нанесение будет равномерным. Таким образом удается достичь повышения таких ключевые характеристик изделий, как защиту от коррозии и износа, увеличение электропроводности, повышение паяемости поверхностей, добиться улучшения долговечности и эстетического вида продукции.Новый цех металлообработки СТЭЗ ориентирован на производство широкого спектра ответственных электротехнических компонентов, включая: токопроводящие шины с антикоррозионным покрытием, клеммные клетки и другие металлические детали, требующие высококачественной гальванической обработки. Производственная мощность нового цеха позволяет выпускать до 18 тонн компонентов в год.

«Запускнового цеха гальваники — это стратегически важный шаг в развитии Ступинского Электротехнического Завода, организовано непрерывное производство металлических компонентов от медного проката до готового изделия Современные автоматизированные линии позволяют нам гарантировать исключительное качество покрытий, значительно улучшающих эксплуатационные свойства металлических изделий. СТЭЗ усилил свои позиции как надежного отечественного производителя высокотехнологичных компонентов, готового выполнять самые требовательные заказы»,

— отмечает Генеральный директор ООО «СТЭЗ», Алексей Владимирович Лоскутов.

