В Солнечногорске открылось новое производство металлоконструкций

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Компания «Аполло» запустила завод по производству металлоконструкций в индустриальном парке «Есипово» (Солнечногорск). Инвестиции в проект составили более 500 млн рублей.

На новом предприятии будут производить строительные металлоконструкции: каркасы зданий, балки, колонны и фермы. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать до 1,7 тысячи тонн продукции в месяц.

Производство организовано по принципам бережливого производства, что позволяет минимизировать простои и избегать выпуска бракованной продукции. Цеха оснащены современным оборудованием для погрузки и разгрузки тяжелых конструкций, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Аполло» имеет значительный опыт в производстве металлоконструкций. Компания участвовала в создании объектов для «Сбербанка», «Мегафона», особых экономических зон «Иннополис» и «Алабуга», инновационного центра «Сколково», а также многих других промышленных, логистических и торговых комплексов.

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