«Кировский завод «Маяк» усилил производство новым оборудованием

«Кировский завод «Маяк» усилил производство новым оборудованиемСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На предприятие доставили 15-тонный пятиосевой обрабатывающий центр — самый крупный станок для механической обработки в истории завода. Для его транспортировки пришлось усилить дорожное покрытие. Сейчас оборудование проходит тестовые испытания, после чего перейдет на круглосуточную работу для обработки габаритных деталей.
Пополнение получили и другие цеха:
В механическом производстве заработала новая контрольно-измерительная машина для точной проверки сложных поверхностей и резьб
Заготовительный цех оснастили современной лазерной установкой, которая повысит точность резки и позволит отказаться от части штамповочных операций
В литейном производстве ввели в строй новый рентген-аппарат для контроля качества сварных швов, размещенный в специальном кондиционируемом помещении
Модернизация оборудования позволит предприятию повысить точность и производительность ключевых производственных процессов, сообщают в Калашникове.
«С запуском этого обрабатывающего центра мы расширим возможности механического производства. Большой жесткий портальный фрезерный станок позволит нам качественно и точно изготавливать крупные пресс-формы, что увеличит количество выпускаемых габаритных деталей. При сегодняшнем росте объемов производства это играет важную роль», — уточняет технический директор «Маяка» Леонид Куницын.
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