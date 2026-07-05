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2 дня назад 4220
Великоросс Видеоблог

В России создан новый перехватчик дронов «Редут-УР»

В России создан комплекс противовоздушной обороны «Редут-УР» для защиты нефтеперерабатывающих заводов и других объектов на последнем рубеже. Он имеет принципиальные отличия от иных средств обороны, главное из которых — низкая стоимость перехвата. Как удалось её достичь, а также об иных технологических новинках недели и герое расскажем в сегодняшнем выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

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Комментарии 12

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  • Badassgoliath Badassgoliath06.07.26 08:36:03

    Мне видится это в несколько ином свете. Стоимость перехвата не просто низкая — она даже в плюсе, поскольку позволяет применить уже устаревшие НАР С-60, вместо того, чтобы хранить их запасы или утилизировать их. Для авиации они уже не годятся — там вовсю применяют С-80.
    Может показаться странным, что для использования старых запасов создана новая система. Но посмотрите на это другим взглядом. Главное в этой системе — сканер, баллистический вычислитель и приводы наведения, а само оружие, которым система управляет — это не принципиально. По исчерпании старых НАР блоки направляющих заменят на крепления для пулемётов, переустановят ПО — и готова другая система.
    Кстати, похожее решение («Зубр» с четырьмя ПКТМ) недавно тоже демонстрировали.

    #1318865
  • Нет аватара senima5606.07.26 18:03:51

    Вот интересно: этот «Редут-УР» выстреливает сразу 49 (или 94) ракет или их как-то можно «дозировать»? Это я к тому «Редут-УР» рассчитан на уничтожение одной цели или может уничтожить несколько?   

    #1318901
    • Sniper_78 Sniper_7806.07.26 19:53:50

      Ну, по сути, это та же РСЗО. Значит, наверняка умеет стрелять как одиночными пусками, так и полным залпом.

      #1318909
  • Нет аватара mikr07.07.26 07:04:25

    Ошибочно думать, что примитивный относительно дешевый неуправляемый боеприпас однозначно снижает стоимость поражения цели. В таких ситуациях значительно возрастает расход боеприпасов. Поэтому суммарная стоимость поражения цели может даже увеличиться по сравнению с использованием высокоточных боеприпасов. К тому же неуправляемый боеприпас тоже не очень дешев. Так или иначе необходимо обеспечивать кучность огня и дистанционность подрыва, что слишком дешевым никак не получится.

    В сегодняшней военной ситуации применение неуправляемых боеприпасов может быть оправдано лишь недостаточностью высокоточной альтернативы. Но в перспективе удешевление стоимости поражения цели должно осуществляться не примитивизацией боеприпасов, а удешевлением производства высокоточных боеприпасов с самонаведением. Для этого конечно же придется широкомасштабно развивать микроэлектронику. Но для выживания страны по-любому от этого никуда не деться.

    В стратегическом же смысле надежно защитить НПЗ средствами одной только обороны невозможно. Для безопасности российских тылов необходимы ответные удары, наносящие противнику обескураживающий урон. И это должны быть удары не столько по Украине, сколько по тем «украинским» производственным и логистическим объектам, которые находятся за пределами Украины. Без таких ударов победить в войне невозможно.

    #1318925
    • oleg repin oleg repin07.07.26 08:25:48

      Какой ты умный! Какой недооценённый гений копошится в интернете! Тебя надо в «президенты» вместо тихановской и будешь бесплатно жить в прибалтике.

      #1318930
      • Нет аватара King321407.07.26 19:41:25

        Всю Великую Отечественную применяли ПУАЗО (пункт управления артиллерийским зенитным огнем) и неуправляемые боеприпасы. И попадали, и сбивали.

        #1318966
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski07.07.26 20:20:18

          Но тоже часто не попадали и не сбивали. Горел и Нижний Новгород, горел и Киев уже после освобождения. Не говоря про Сталинград и другие города и села.
          Всегда это была непростая задача сбивать воздушные цели если их много. Сегодня именно в том проблема что дронов много как никогда и к тому они управляемые — тогда нпр. бомбы были неуправляемые и это сильно сказывалось на их эффективности.

          Нынче эффективность российской ПВО очень высокая, но 100% невозможно обеспечить.
          Нужно работать!

          #1318972
  • shigorin shigorin07.07.26 09:31:27

    Чадаев как специалист пишет:

    ---
    Ситуация с Омским НПЗ заставляет поднять неудобный вопрос о «транзитёрах» — регионах, где местные антидронщики руководствуются объектовым принципом защиты: не по нам летит — и пусть летит себе дальше, главное, что не мы в новостях и не наши объекты.

    Да, вы удивитесь, такой подход имеет место, и не так уж редко. Я даже процитирую одного руководителя крупного предприятия, напрямую спросившего меня на совещании об оснащении МОГов: а как мы вообще поймём, что летит именно в наш объект?

    В ответ на мои круглые глаза он сказал: ну, у нас же мандат оборонять именно своё, если мы потратим БК за периметром своего объекта, с нас же спросит руководство — на каком основании?

    А главное, и действительно ведь спросит. Учёт и контроль — наше всё.

    Отсюда вывод. Земля у нас может и частная, но небо общее. Кто этого не понял, уже может попрощаться с добром, которое он считает «своим». Дроновойна — это ещё и про то, что капитализм в постсоветском стиле больше не работает. И вовсе не из-за коммунистического реванша. А просто из-за того, что вот так провернулось колесо технологий безопасности.

    Запомним ещё одно правило дроновойны. Берег обычно обороняют от угрозы с моря. Небо — это море вверх. Соответственно, вся поверхность теперь берег. А дальше читайте классиков британской политэкономической мысли с хрестоматийным примером про то, чьи маяки.
    ---

    А про «убердроны» высказывается ещё жёстче:

    ---
    10. Хватит онанировать на «идеальный перехватчик». Наплодим дорогой немасштабируемой фигни. Нужно, наоборот, много неидеальных. Если шанс перехвата 30%, в каждую цель их должно лететь пять-шесть. Даже в этом случае «цена сбития» приемлема.
    ---

    #1318933
    • Нет аватара alexm07.07.26 14:09:29

      Я здесь не понял: У нас что теперь каждый директор будет сам приобретать технику для защиты своего предприятия? Бред какой-то.

      #1318945
      • Комментарий удалён
      • Нет аватара King321407.07.26 19:44:03

        А для защиты СВОЕГО дома вы что будете делать, «приобретать» или «ждать» когда вас защитят?

        Отредактировано: King3214~19:44 07.07.26
        #1318968
        • Нет аватара alexm08.07.26 10:48:23

          а для защиты своего дома Вы не будете приобретать ИСКАНДЕРЫ? шутка( печальная)

          #1318998
      • А М А М07.07.26 21:58:56
        защиты своего предприятия

        Насколько я понял, речь о том чтобы ПОЗВОЛИТЬ такие опасные игрушки частным предприятиям ставить для своей пущей безопасности, тем кто считает это необходмым для себя. Все новые НПЗ я бы строил с заглублением колонн под землю и метром бетона сверху

        #1318980