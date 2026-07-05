В России создан новый перехватчик дронов «Редут-УР»
В России создан комплекс противовоздушной обороны «Редут-УР» для защиты нефтеперерабатывающих заводов и других объектов на последнем рубеже. Он имеет принципиальные отличия от иных средств обороны, главное из которых — низкая стоимость перехвата. Как удалось её достичь, а также об иных технологических новинках недели и герое расскажем в сегодняшнем выпуске после краткой сводки позитивных новостей.
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