Российский электромобиль «Атом» покорил Арктику

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При поддержке «Росатома» предсерийный прототип электромобиля «Атом» успешно завершил испытания в Арктике. Тесты проводились во время экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Электромобиль спускали с палубы на лёд Северного Ледовитого океана, где проверяли его работу в экстремально низких температурах. Участники экспедиции оценили технические характеристики и возможности машины в суровых условиях Крайнего Севера, сообщает пресс-служба Росатом.

«Автомобиль продемонстрировал надежность: высоковольтная система работала без сбоев, а батарея сохраняла свою емкость. За всю поездку мы израсходовали не более 10% заряда, несмотря на активное использование различных систем автомобиля», — отметил руководитель группы тестирования и валидации «Атома» Филипп Дьяков.

«Когда заходит речь об электромобильности в России, мы часто слышим вопрос, как машина будет вести себя зимой, надолго ли хватит батареи. Наши технологии показали себя с наилучшей стороны, доказывая, что электромобиль уже готов быть транспортом не будущего, а настоящего», — прокомментировал директор бизнес-направления «Электромобильность» «ТВЭЛ» Александр Бухвалов.

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