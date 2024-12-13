В Москве развернули первую пилотную зону 5G на российском оборудовании

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МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Первую пилотную зону 5G, работающую на отечественном телекоммуникационном оборудовании, развернули в московском 5G демоцентре в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ).

По результатам замеров средняя скорость загрузки высокоскоростной сети составила 1,3 Гбит/с. В 5G демоцентре используются российские базовые станции компании «Иртея», с которой ранее ДИТ Москвы заключил соглашение о взаимодействии и развитии инноваций в городе Москве.

Это первая пилотная зона 5G, в которой заработали серийно производимые в нашей стране отечественные базовые станции. Важный этап для разработок ИРТЕЯ. Стоит обратить внимание не только на российское производство БС и полностью отечественное ПО — это известные факты. Но надо добавить, что в этом оборудовании используются печатная плата, а также отдельные компоненты и элементы приемо-передающего и цифрового модулей, сделанные и собранные в нашей стране.

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«Москва заинтересована в развитии сверхбыстрой связи и передовых технологий на ее основе. Столичная 5G-лаборатория стала первой технологичной телеком-площадкой России, работающей на отечественном оборудовании. Это позволит разработчикам тестировать свои решения с использованием новейших российских базовых станций, а производителям оборудования 5G — получать обратную связь от отрасли», — прокомментировал событие руководитель ДИТ Эдуард Лысенко, слова которого приводит пресс-служба.

Гендиректор «Иртея» Дмитрий Лаконцев добавил, что «сила 5G проявляется в реальных сценариях применения». «Технология смело прокладывает дорогу в ключевые процессы самых разных организаций, проникает в городскую инфраструктуру и в итоге дарит потребителям новые, более эффективные услуги. Мы рады быть частью решения таких задач», — отметил он.

Пилотную зону развернули в ходе 5G-демодня, на котором участники представили свои разработки. Среди них: ретранслятор сигналов мобильной связи 5G в диапазоне частот 4,8 — 5,0 ГГц, программно-аппаратный комплекс с жидкостным охлаждением электронных модулей и электротехнических компонентов, роботизированный киоск по приготовлению бургеров, человекоподобный робот и робот-собака. Одна из разработок связана с работой квадрокоптеров, большая часть решений работает на базе AR- и VR-технологий. Среди компаний также были проекты, которые используются в сферах транспортной безопасности и логистики.

О центре

Столичный ДИТ открыл 5G-демоцентр в октябре 2020 года в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Это специальная площадка с полноценной сетью 5G, где разработчики инновационных проектов могут протестировать свои решения.

«На базе 5G-демоцентра ДИТ Москвы предоставляет не только доступ к сверхскоростным сетям, но и уникальное оборудование для работы: инженерные 5G-модемы, 5G-видеокамеры, а также доступ к облачным ресурсам площадки. Во время тестирования разработчики получают квалифицированную поддержку технических специалистов и обратную связь от пользователей во время проведения фокус-групп, чтобы оперативно дорабатывать и улучшать свои проекты», — уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что связь пятого поколения позволяет моделировать реальные сценарии использования и тестировать продукты в условиях высокой скорости и низкой задержки. «Это помогает развивать умные устройства и совершенствовать сервисы. Представленные на демодне разработки проходят тестирование с использованием связи 5G, в том числе в рамках программы пилотного тестирования Агентства инноваций Москвы», — резюмировали в департаменте.

ООО «Иртея» — телеком-вендор, российский разработчик и производитель базовых станций 5G и LTE. 50% компании принадлежит ПАО «МТС».

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