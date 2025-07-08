В Калининграде состоялась закладка большого десантного корабля проекта 11711

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Закладка большого десантного корабля модернизированного проекта 11711 «Сергей Кабанов» состоялась 8 июля на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) в Калининграде. Торжественную церемонию начала строительства нового корабля для Военно-морского флота (ВМФ) приурочили к 80-летию со дня основания завода.

«Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 „Сергей Кабанов“ будет возводится калининградскими корабелами по заказу Министерства обороны РФ для Северного флота. Начало строительства корабля, установка закладной доски на первую секцию нового БДК стало для коллектива завода большим событием в день 80-летия его образования», — сказали в пресс-службе предприятия.

Там рассказали, что «Сергей Кабанов» будет пятым БДК проекта 11711, который создается на базе завода «Янтарь». В настоящее время в составе ВМФ России несут службу два БДК типового проекта 11711 — «Иван Грен» и «Петр Моргунов». Одновременно с «Сергеем Кабановым» сейчас на заводе «Янтарь» ведется строительство еще двух больших десантных кораблей того же проекта с именами «Василий Трушин» и «Владимир Андреев». Эта тройка БДК создается корабелами по переработанному проекту ПАО «Невское проектно-конструкторское бюро». Это самые большие по водоизмещению корабли для ВМФ в современной России. Они существенно отличаются архитектурой и имеют, в частности, обширную полетную палубу для вертолетов в кормовой части.

«В юбилей завода мы закладываем пятый серийный и третий модернизированный корабль. Рассчитываем, что эта серия будет продолжаться, и мы построим не менее 10 кораблей», — отметил генеральный директор завода «Янтарь» Илья Самарин.

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