«Калашников» начал поставки новых БЛА «Гранат-4-Э» с модулем ГОЭСЦН

«Калашников» начал поставки новых БЛА «Гранат-4-Э» с модулем ГОЭСЦНСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Концерн «Калашников» разработал и приступил к поставкам возимых комплексов дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э», оснащенных модулем гиростабилизированной оптико-электронной системы целеуказания и наблюдения (ГОЭСЦН). Новый беспилотник способен не только вести разведку, но и обеспечивать лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой самонаведения.
Беспилотный летательный аппарат развивает скорость от 90 до 130 км/ч, его взлетная масса не превышает 55 кг. Радиус действия при прямой видимости достигает 55 км, а максимальная высота полета — 3000 метров. Запуск осуществляется с катапульты.
Комплекс предназначен для работы в ближней тактической зоне и может использоваться для разведки, корректировки огня и наведения управляемых боеприпасов. Поставки уже ведутся в рамках заключенных контрактов с внешними заказчиками, сообщает пресс-служба Калашников.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
-
«Калашников» завершил передачу инструмента для производства автоматов АК-203 в Индии
В рамках контракта на поставку оборудования и комплектующих ...uo;Калашникова» изготовили более 1100 видов номенклатуры инструмента.
-
«Калашников» досрочно выполнил гособоронзаказ по ЗУР 9М333
Концерн «Калашников» досрочно выполнил обязательства 2023 года ...азчику по двум государственным контрактам раньше установленных сроков.
-
ИМЗ развивает производство спецтехники
Ижевский механический завод (АО «ИМЗ») в рамках расширения... нарезки металлических заготовок, сведя к минимуму участие операторов.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Bionysheva_Elena