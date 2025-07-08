«Калашников» начал поставки новых БЛА «Гранат-4-Э» с модулем ГОЭСЦН

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Концерн «Калашников» разработал и приступил к поставкам возимых комплексов дистанционного наблюдения «Гранат-4-Э», оснащенных модулем гиростабилизированной оптико-электронной системы целеуказания и наблюдения (ГОЭСЦН). Новый беспилотник способен не только вести разведку, но и обеспечивать лазерное целеуказание для высокоточных боеприпасов с пассивной лазерной головкой самонаведения.

Беспилотный летательный аппарат развивает скорость от 90 до 130 км/ч, его взлетная масса не превышает 55 кг. Радиус действия при прямой видимости достигает 55 км, а максимальная высота полета — 3000 метров. Запуск осуществляется с катапульты.

Комплекс предназначен для работы в ближней тактической зоне и может использоваться для разведки, корректировки огня и наведения управляемых боеприпасов. Поставки уже ведутся в рамках заключенных контрактов с внешними заказчиками, сообщает пресс-служба Калашников.

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