«Уралвагонзавод» запустил серийное производство зарядных станций Elli

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Концерн «Уралвагонзавод» представил на выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге собственную линейку электрозаправочных станций Elli, разработанных НПО «Электромашина». Новые зарядные комплексы уже начали устанавливать на предприятиях холдинга, а в ближайшее время их развернут в публичных местах Нижнего Тагила, Омска и Ишимбая.

В ассортименте представлены станции мощностью 44, 60 и 150 кВт. Последняя способна зарядить электромобиль до 80% всего за 20 минут. Пилотные экземпляры уже работают в Нижнем Тагиле — одна на Салдинском шоссе, другая на территории «Уралвагонзавода». В июле в город поступят еще четыре станции, включая точку у центральной проходной предприятия. Параллельно две Elli мощностью 150 кВт начали обслуживать сотрудников «Омсктрансмаша», а одна отправится в Ишимбай для «Витязя».

Комплексы оснащены интеллектуальной системой Amasis 2.0 с функцией видеоаналитики, экологического мониторинга и раздачи Wi-Fi. Производитель предлагает готовые решения «под ключ» для любых регионов России, включая участие в госпрограмме, компенсирующей 60% стоимости станций 150 кВт, сообщает пресс-служба Ростех.

Спрос на продукцию растет: ведутся переговоры с сетями АЗС (потенциал — 100-150 единиц), ритейлерами, строительными и фитнес-компаниями. Это подтверждает востребованность российских решений в области зарядной инфраструктуры.

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