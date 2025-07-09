Более миллиона тонн растительной продукции экспортировано из Калининграда

Более миллиона тонн растительной продукции экспортировано из КалининградаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В период с 1 января по 30 июня 2025 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Калининградской области осуществлен контроль около 9 тыс. партий растительной продукции общим объемом более 1,1 млн т, более 16 млн штук. За аналогичный период прошлого года показатели были следующие: 1,5 млн тонн, 15,7 млн штук продукции. Данные товары предназначались для отправки в зарубежные страны и регионы России.
В общем объеме экспортированной продукции около 154 тыс. т зерна пришлось на зерновые культуры и 536 тыс. т — на продукты их переработки. Кроме того, отправлено 302 тыс. т рапсового масла, семян продовольственной редьки, торфяного субстрата. Главными импортерами выступили Белоруссия, Китай, Сербия, Марокко и другие страны.
При вывозе подкарантинной продукции в другие российские регионы было проконтролировано 159 тыс. т семян пшеницы, сои, гороха для посева, картофеля семенного и продовольственного, семян тмина, орехов, сухофруктов, шротов соевого и рапсового, а также более 16 млн штук срезанных цветов.
Партии подкарантинной продукции были досмотрены, отобранные образцы направлены в Калининградский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. Результаты лабораторных экспертиз подтвердили соответствие продукции карантинным фитосанитарным требованиям стран-грузополучателей.
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