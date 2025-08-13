Свыше 600 тысяч тонн шрота экспортировано из Калининградской области
С 1 января по 10 августа 2025 года под контролем Управления Россельхознадзора по Калининградской области проконтролирован экспорт 620 тыс. т шрота — соевого, рапсового, подсолнечного.
Основная часть продукции в объеме 500 тыс. т была отгружена в Китай, Белоруссию, Узбекистан и Турцию, остальные 120 тыс. т направлены в Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Израиль, Марокко, Таджикистан.
По результатам экспертиз, проведенных Калининградским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ», продукция соответствовала требованиям стран-импортеров.
Подкарантинные грузы отправлены морским и железнодорожным транспортом в страны назначения.
