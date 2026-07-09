Объединенная авиастроительная корпорация Госкорпорации Ростех в рамках гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России партии многофункциональных истребителей Су-30СМ2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Машины прошли весь цикл необходимых наземных и летных заводских испытаний и отправились к местам несения службы.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ по поставкам образцов вооружений и военной техники, экипажем была осуществлена приемка самолетов Су-30СМ2. Сверхманевренные многофункциональные самолеты Су-30СМ2 — одни из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. Выражаю благодарность коллективу завода за самоотверженный труд при создании авиационной техники», — отметил летчик Су-30СМ2.

Истребители Су-30СМ2 представляют собой дальнейшее развитие самолетов, состоящих на вооружении ВКС и авиации ВМФ России. Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам образцов вооружений и техники в войска, экипажами ВКС России осуществлена приемка самолетов Су-34. Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный авиационный комплекс с большим заделом на будущее, он имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения для достижения поставленных задач», — отметил летчик Су-34 Воздушно-космических сил России.

Су-30СМ2 обладает высокими летно-техническими характеристиками и выдающейся маневренностью. Глубокая модернизация значительно расширила возможности самолета. Мощная РЛС позволяет истребителю «видеть» значительно дальше по сравнению с предыдущей версией и точно поражать широкий спектр наземных, воздушных и морских целей, не заходя в зону действия ПВО противника. В свою очередь многофункциональный бомбардировщик Су-34 давно подтвердил статус лучшего в своем классе и уверенно сохраняет эту позицию.

«Производственные площадки ОАК ритмично и по графику выпускают и передают технику в рамках ГОЗ. Одновременно с поставками техники мы ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО», — сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

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