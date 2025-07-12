Роснедра: продолжается прирост запасов газа, нефти и газового конденсата

© neftegaz.ru

Увеличение извлекаемых запасов природного газа в России за счёт геологоразведочных работ в 1м полугодии 2025 г. составило 183 млрд м3, нефти — 54,5 млн т, газового конденсата — 15 млн т.

Об этом сообщило Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра).

Основной прирост запасов ожидается во 2м полугодии 2025 г. по мере завершения сезонных работ и сдачи отчетности.

По данным Минэнерго, добыча газа в 2024 г. составили 685 млрд м3, нефти — 516 млн т.

При этом геологоразведка опережает добычу: по данным тех же Роснедр, прирост извлекаемых запасов нефти и газового конденсата в 2024 г. составил 592 млн т, по природному газу — 708 млрд м3.

В 2024 г. в России было открыто 39 новых месторождений углеводородного сырья с общими запасами — почти 290 млрд м3 газа, 39 млн т газового конденсата и свыше 21 млн т нефти.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈