Роснедра: продолжается прирост запасов газа, нефти и газового конденсата

Роснедра: продолжается прирост запасов газа, нефти и газового конденсатаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Увеличение извлекаемых запасов природного газа в России за счёт геологоразведочных работ в 1м полугодии 2025 г. составило 183 млрд м3, нефти — 54,5 млн т, газового конденсата — 15 млн т.
Об этом сообщило Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра).
Основной прирост запасов ожидается во 2м полугодии 2025 г. по мере завершения сезонных работ и сдачи отчетности.
По данным Минэнерго, добыча газа в 2024 г. составили 685 млрд м3, нефти — 516 млн т.
При этом геологоразведка опережает добычу: по данным тех же Роснедр, прирост извлекаемых запасов нефти и газового конденсата в 2024 г. составил 592 млн т, по природному газу — 708 млрд м3.
В 2024 г. в России было открыто 39 новых месторождений углеводородного сырья с общими запасами — почти 290 млрд м3 газа, 39 млн т газового конденсата и свыше 21 млн т нефти.
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