Экспорт нефти в Китай в 1 квартале вырос на 30%
Объём поставок сырой нефти из России в Китай по итогам первого квартала 2026 года увеличился на 31% в годовом исчислении и составил 31,86 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.
В стоимостном выражении импорт российской нефти за этот период вырос на 8,8% в годовом выражении, достигнув $14,37 млрд.
В марте 2026 года Китай закупил 43% всей экспортируемой Россией нефти,
Россия сохраняет первое место среди всех экспортеров нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию.
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в физическом выражении также показал уверенный рост на 6,7%, составив 1,38 млн тонн. Однако из-за ценовой конъюнктуры стоимость поставленного СПГ сократилась на 17,3% в годовом исчислении, составив $651,6 млн.
Поставки российского трубопроводного газа в Китай за январь — март текущего года составили $2,3 млрд, снизившись на 8,9%. Физический объем импорта трубопроводного газа китайское таможенное ведомство традиционно не раскрывает.
