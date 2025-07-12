Микрофоны «Союз». Сделано в Туле.

10 июня исполнилось 12 лет с момента начала производства микрофонов «Союз». Это профессинальные микрофоны мирового уровня, которые экспортируются в том числе в США и Китай. Фирма основана россиянином и американцем, и несмотря на все политические сложности успешно работает.

Я посетил фирму с целью покупки микрофона, при этом не только протестировал всю линейку, но и познакомился с производством. По результатам поездки сделал видео, которое можно посмотреть по ссылке.

https://vkvideo...97982_456239027

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