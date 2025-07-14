Цифровые технологии и удобство: в Зябликово завершили реконструкцию поликлиники

Цифровые технологии и удобство: в Зябликово завершили реконструкцию поликлиникиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Филиал № 1 ГП № 214 на Ореховом бульваре вновь начал принимать пациентов после масштабного обновления. В здании полностью заменили инженерные сети, создали просторные светлые помещения и удобные кабинеты для врачей. Интерьеры соответствуют новому московскому стандарту: комфортные зоны ожидания, современная навигация и доступная среда.
Поликлиника оснащена цифровыми офтальмологическими комплексами, аппаратами УЗИ последнего поколения, хирургическим оборудованием, цифровым рентгеном, флюорографом и маммографом. Врачи используют ИИ-сервисы для анализа снимков и постановки диагнозов, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
Благоустроили и прилегающую территорию: появились удобные дорожки, места для отдыха, новые системы освещения и навигации, а также дополнительные зелёные насаждения.
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Bionysheva_Elena