Цифровые технологии и удобство: в Зябликово завершили реконструкцию поликлиники

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Филиал № 1 ГП № 214 на Ореховом бульваре вновь начал принимать пациентов после масштабного обновления. В здании полностью заменили инженерные сети, создали просторные светлые помещения и удобные кабинеты для врачей. Интерьеры соответствуют новому московскому стандарту: комфортные зоны ожидания, современная навигация и доступная среда.

Поликлиника оснащена цифровыми офтальмологическими комплексами, аппаратами УЗИ последнего поколения, хирургическим оборудованием, цифровым рентгеном, флюорографом и маммографом. Врачи используют ИИ-сервисы для анализа снимков и постановки диагнозов, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Благоустроили и прилегающую территорию: появились удобные дорожки, места для отдыха, новые системы освещения и навигации, а также дополнительные зелёные насаждения.

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