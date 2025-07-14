В Воронеже открылся новый детский сад «Изумрудный город» на 600 мест

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В Воронеже завершилось строительство современного детского сада «Изумрудный город» вместимостью 600 мест. Учреждение примет 24 группы детей от 1,5 до 7 лет, предлагая воспитанникам всесторонние условия для развития и обучения.

Детский сад оснащен музыкальными и спортивными залами, кабинетами логопеда и психолога, сенсорными комнатами, конструкторским бюро, инженерно-технической и опытно-экспериментальной лабораториями. Для творческого развития детей предусмотрены различные мастерские и художественные помещения, а также современный информационно-библиотечный центр, сообщает пресс-служба администрации г. Воронеж.

Территория дошкольного учреждения оформлена в сказочной тематике «Изумрудного города» с благоустроенными прогулочными площадками. В здании созданы все необходимые условия для комфортного пребывания детей, включая медицинский блок, пищеблок и прачечную.

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