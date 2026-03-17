MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
1 день назад
Bionysheva_Elena Энергетика и ТЭК

Топливо, которое выдержит аварию на АЭС, прошло испытание в Ростове

© atommedia.online

На втором энергоблоке Ростовской АЭС завершилась опытно-промышленная эксплуатация «толерантного» ядерного топлива (ATF). Три топливные кассеты с инновационными тепловыделяющими элементами загрузили в реактор ВВЭР-1000 в 2021 году. Они прошли полный цикл — три кампании по 18 месяцев. В ходе планового ремонта топливо выгрузили из активной зоны.

В каждой сборке было по 12 твэлов нового типа. Шесть из них сделали из хром-никелевого сплава 42ХНМ, ещё шесть — из циркониевого сплава с хромовым покрытием. Задача новых материалов — в случае аварии либо полностью исключить, либо серьёзно замедлить пароциркониевую реакцию, из-за которой выделяется водород.

«Тепловыделяющие сборки штатно отработали три полные топливные кампании. Сейчас нам предстоит подготовить достаточно большой пакет документов для Ростехнадзора, а затем топливо будет передано для послереакторных исследований в НИИ атомных реакторов в Димитровграде», — сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В «ТВЭЛе» отметили: для промышленного внедрения оптимальным вариантом стали оболочки из циркония с хромовым покрытием. К такому же решению пришли ведущие мировые производители. Но для России, где идёт работа над замкнутым топливным циклом, есть и дополнительный плюс. Хромированная поверхность позволяет автоматизировать производство и уйти от ручного труда, а это критически важно для выпуска топлива с регенерированным ураном и плутонием.

На Чепецком механическом заводе в Глазове уже создали участок для нанесения хромовых покрытий. Там изготовили больше тысячи серийных оболочек. Теперь их используют для фабрикации полноценных «толерантных» сборок, где все 312 твэлов будут с хромовым покрытием. Это стандартный путь квалификации нового топлива: сначала испытывают кассеты с отдельными инновационными твэлами, потом — полностью новые сборки.

Что такое «толерантное» топливо

Это ядерное топливо нового поколения безопасности. Даже если пропадёт теплоноситель и нарушится отвод тепла, оно должно сохранять целостность и не вступать в пароциркониевую реакцию. Внедрение ATF выводит безопасность атомной энергетики на качественно новый уровень.

Топливный дивизион «Росатома» (ТВЭЛ) — единственный поставщик ядерного топлива для российских АЭС. Обеспечивает топливом более 70 реакторов в 15 странах, исследовательские реакторы в девяти государствах и атомный флот. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: atommedia.online

Комментарии 12

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара elron17.03.26 12:37:52

    скорее всего, топливо не «толерантное», а «fault tolerant», то есть, отказоустойчивое.

    #1313754
    • Clausson Clausson17.03.26 16:19:01

      Ну как-то так.
      Решается проблема Фукусимы сейчас тремя способами:
      1) Вместо традиционного диоксида урана (UO2) применяют дисилицид триурана (U3Si2), что однако не только дорого, но и менее технологично из-за хрупкости материала.
      2) Замена циркония на спецсплав (42ХНМ)
      3) Покрытие циркония хромом.
      Второй и третий способы в приоритете так как позволяет оставить на месте традиционные «таблетки».

      #1313767
      • Нет аватара omap17.03.26 18:35:37
        проблема Фукусимы


        Проблема Фукусимы была не в топливе, а в том, что станция была построена по старым нормам. Нормы были пересмотрены, но собственник не спешил делать модернизацию, за что и поплатился. К примеру соседняя станция Онагава вполне успешно пережила цунами, хотя находилась ближе к эпицентру. Защиту этой станции усилили в соответствии с новыми требованиями за несколько лет до землетрясения.

        #1313772
        • Sniper_78 Sniper_7817.03.26 19:06:05

          Проблема Фукусимы была в том, что практически ни одна система безопасности (хоть и по старым нормам) к моменту аварии толком уже не работала. Например, внешние корпуса реакторных блоков для сбрасывания избыточного давления (собственно, причина взрывов на Фукусиме) имели в стенах участки, которые должны были при необходимости открываться по типу конвертов. В процессе эксплуатации станции они из-за скачков давления периодически срабатывали. И в конечном итоге, чтобы не нервировать(!) персонал, были просто заварены!
          Читал ещё в далёких 80-х в журнале «Наука и жизнь» о строительстве этой станции. Тогда она позиционировалась как мегабезопасная и надёжная)))

          Отредактировано: Sniper_78~19:06 17.03.26
          #1313773
          • Нет аватара omap17.03.26 20:00:04
            что практически ни одна система безопасности (хоть и по старым нормам) к моменту аварии толком уже не работала


            В официальных отчётах этого нет, хотите развести здесь конспирологию?. До прихода волны и затопления станции всё, что должно было работать, прекрасно работало: сработала аварийная защита реактора, запустились дизель-генераторы, реактор штатно охлаждался, персонал действовал по инструкции. Ситуация была полностью контролируемой и безопасной. Злая ирония в том, что на соседней Онагаве, которая пережила цунами, ситуация была много хуже из-за пожара в турбинном зале.

            #1313776
            • Sniper_78 Sniper_7818.03.26 09:29:46

              В Японии очень не любят «выметать сор из избы». Так что официальные отчёты ничего не скажут. У них по отчётам и сейчас всё в порядке. Несмотря на то что кубометры радиоактивной воды просто сливаются в море)))

              #1313798
              • Нет аватара omap18.03.26 15:51:04

                Буквально тысячи человек несколько лет работали для того, чтобы подготовить отчёт, вот он в сокращённом виде, а вот основная выжимка из сокращённого отчета на русском языке.

                Полный же отчёт включает в себя 5 томов по ~200 страниц, и это только отчёт от МАГАТЭ. Есть ещё отчёт от японской NAIIC, но юзер «Sniper_78» конечно же знает лучше как оно там было.

                #1313823
          • Нет аватара DimaY17.03.26 21:25:32
            В процессе эксплуатации станции они из-за скачков давления периодически срабатывали. И в конечном итоге, чтобы не нервировать(!) персонал, были просто заварены!



            Что-то я слабо это представляю. Где конверты эти стояли? Я на тепловых котлах знаю такую систему, называется взрывной клапан. Например на котле Е1/9 он установлен прямо над топкой. Не совсем конверт и ремонтировать потом долго, если сработает, а на ядрёном то, где они стояли? Какое давление и откуда они должны сбрасывать?

            Кстати о прессе… Чернобыльская была абсолютно безопасна, по данным прессы.

            #1313777
            • Sniper_78 Sniper_7818.03.26 09:25:30

              Немного неправильно выразился) В гермооболочке энергоблоков. Участки, имеющие разрывные (или как там правильно?) швы, как на заклеенном конверте. Должны срабатывать при неисправных штатных средствах сбрасывания давления водорода, выделяющегося при парациркониевой реакции.
              Ну так Чернобыльская станция сама по себе реально была безопасна))) Просто инженеры, её создававшие, вероятно, даже в самом страшном сне не могли представить тот уровень дебилизма, который может достигнуть обслуживающий её персонал.

              #1313796
              • Нет аватара DimaY18.03.26 13:32:38

                Взрывные клапаны применяют много где, и конструкция у них может быть разная, хоть конвертиком, у нас на тепловых котлах это обычно просто вышибной щит на мелких саморезах на котле, а взрывным клапаном на теплоэлектростанциях является вся крыша, в «Хрущевках» с газоснабжением тоже есть взрывной клапан — это деревянные окна. Вопрос в другом. Все взрывные клапана срабатывают только при очень серьезных авариях. На атомных станциях гермооболочка состоит из нескольких барьеров, вот на первом и втором есть взрывные клапана. Но они не срабатывают только в очень серьезных случаях, и которых до этого на этой станции не было, поэтому они не раздражали персонал и заваривать их не было никого смысла. И расследование аварии на Фукусиме-1 показало, что во первых станция была неготова к воздействию такого стихийного удара, во вторых действия персонала были несистемны, что привело к усугублению аварийной ситуации и повлекло катастрофические последствия. Ни про какие конвертики там речи не шло. Очень важно кроме Фукусимы 1, есть Фукусима 2. Они не идентичны, но похожи, на обоих стоят реакторы BWR, то есть кипящие реакторы 2-го поколения. Кстати о реакторах BWR, если на реакторах такого типа сложились условия для протекания пароциркониевой реакции, то поздно пить Баржоми, почки уже отвалились, реактору конец, можно только снизить размер ущерба. Фукусима 2 находится недалеко и тоже подверглась воздействию землетрясения и цунами, но там не произошло аварии, все блоки были заглушены, в безаварийном режиме. Расследование показало, что это произошло, потому что на Фукусиме 2 все работы проводились под руководством проектной организации, а на Фукусиме 1, персонал действовал самостоятельно, не имея скоординированного плана и четких инструкций. Поэтому постфукусимские протоколы содержат требования по оперативной верификации эксплуатации вновь вводимых станций на постоянной основе проектной организацией. Чернобыльская авария имела те же корни, что было связано с тем, что ее еще на стадии строительства передали из минсредмаша в министерство энергетики, отсюда и дикое кумовство, слабая подготовка персонала и полное непонимание степени опасности, что в конечном счете и привело к аварии.

                #1313817
  • Нет аватара DimaY17.03.26 21:34:19

    Не могу понять предмет обсуждения. Люди работают и завершили очередной этап. Все кто это делал — молодцы! А Вы то что можете об этом знать? Ну реально. Там все не по учебнику. Это эмпирическая наука. Там люди причастные анализируют долго массив данных и не всегда могут дать конечный вывод. Имея все вводные и первичные данные. Имея многолетний опыт.

    #1313778
    • Нет аватара alexm18.03.26 11:53:50

      Дмитрий, да хрен с ней, с этой Фокусимой. Здесь дали информацию о новых безопасных сборках. На таких опасных объектах это, конечно, шаг вперед. Прошли испытания-ОТЛИЧНО! запустили в производство-опять плюс. Радуемся и гордимся! И не надо с этими спорить.
      Технари-им бы только себя показать! Хвастуны!!!

      #1313807