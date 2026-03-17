На втором энергоблоке Ростовской АЭС завершилась опытно-промышленная эксплуатация «толерантного» ядерного топлива (ATF). Три топливные кассеты с инновационными тепловыделяющими элементами загрузили в реактор ВВЭР-1000 в 2021 году. Они прошли полный цикл — три кампании по 18 месяцев. В ходе планового ремонта топливо выгрузили из активной зоны.

В каждой сборке было по 12 твэлов нового типа. Шесть из них сделали из хром-никелевого сплава 42ХНМ, ещё шесть — из циркониевого сплава с хромовым покрытием. Задача новых материалов — в случае аварии либо полностью исключить, либо серьёзно замедлить пароциркониевую реакцию, из-за которой выделяется водород.

«Тепловыделяющие сборки штатно отработали три полные топливные кампании. Сейчас нам предстоит подготовить достаточно большой пакет документов для Ростехнадзора, а затем топливо будет передано для послереакторных исследований в НИИ атомных реакторов в Димитровграде», — сообщил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

В «ТВЭЛе» отметили : для промышленного внедрения оптимальным вариантом стали оболочки из циркония с хромовым покрытием. К такому же решению пришли ведущие мировые производители. Но для России, где идёт работа над замкнутым топливным циклом, есть и дополнительный плюс. Хромированная поверхность позволяет автоматизировать производство и уйти от ручного труда, а это критически важно для выпуска топлива с регенерированным ураном и плутонием.

На Чепецком механическом заводе в Глазове уже создали участок для нанесения хромовых покрытий. Там изготовили больше тысячи серийных оболочек. Теперь их используют для фабрикации полноценных «толерантных» сборок, где все 312 твэлов будут с хромовым покрытием. Это стандартный путь квалификации нового топлива: сначала испытывают кассеты с отдельными инновационными твэлами, потом — полностью новые сборки.

Что такое «толерантное» топливо

Это ядерное топливо нового поколения безопасности. Даже если пропадёт теплоноситель и нарушится отвод тепла, оно должно сохранять целостность и не вступать в пароциркониевую реакцию. Внедрение ATF выводит безопасность атомной энергетики на качественно новый уровень.

