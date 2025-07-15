В России запустили систему поиска пропавших детей: и она реально работает

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В России разработана система искусственного интеллекта, способная оперативно находить пропавших детей по записям с камер видеонаблюдения, о чем сообщил «Газете.Ru» генеральный директор компании NtechLab Алексей Паламарчук. Технология уже применяется в Новосибирской области (впервые в России)

«Платформа эффективна и в поиске пропавших людей. Например, недавно в Новосибирской области мы внедрили ИИ-сервис по поиску потерявшихся детей. Это первый в России регион с такой технологией. Родители звонят по номеру 112 и заявляют о пропаже ребенка, а затем через специальный цифровой сервис загружают его фотографию», — рассказал Паламарчук.

Фотографии поступают в систему «Безопасный город», где ИИ проводит оперативный поиск. До официального анонса технологии удалось найти шестерых детей.

«А после публикации новостей об этом за несколько дней еще пять семей обратилось за помощью в полицию, и дети также были благополучно найдены благодаря ИИ-сервису», — отметил специалист.

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