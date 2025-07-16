СЗ «Кливер» завершил постройку верхнего строения морской платформы для месторождения D33

Светловское предприятие «Кливер» (Калининградская область) завершило работы по строительству и спуску на воду верхнего строения морской стационарной платформы для самого глубоководного объекта в истории российского шельфа.

© paluba.media

Высота опорного блока — более 90 метров. Это масштабный и технологически сложный проект, реализованный несмотря на все вызовы — включая ограниченный доступ к специализированной морской технике и оборудованию.

Нефтяное месторождение D33 расположено в 57 км от побережья Куршской косы в Калининградской области. Это самое крупное месторождение ЛУКОЙЛА из открытых за последнее время на шельфе Балтийского моря. Его запасы составляют около 21 млн тонн нефти. Бурение скважин будет производиться с морской стационарной платформы на глубине около 74 м. Лицензией на освоение участка на континентальном шельфе Российского сектора Балтийского моря владеет ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».

Трасса линейных сооружений пройдет в пределах двух крупных рельефных структур дна Балтийского моря — Гданьской впадины и Куршского возвышения. В районе строительства отмечается сейсмичность 7 баллов, поэтому в проектной документации, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, разработаны дополнительные меры обеспечения устойчивости и безопасности морской платформы и иных объектов обустройства месторождения D33.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈