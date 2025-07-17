На Кировском заводе «Маяк» запущена новая гидроабразивная установка для высокоточной резки металлов
ПАО «Кировский завод «Маяк» (в составе концерна «Калашников») ввел в эксплуатацию современную гидроабразивную установку (ГАБР), приобретенную в рамках программы технического переоснащения предприятия при поддержке Минпромторга России. Новое оборудование дополнило существующий парк станков и уже работает в две смены, что позволило удвоить производственные мощности по выпуску заготовок для деталей.
Установка способна выполнять высокоточную резку (с точностью до 0,1 мм) широкого спектра материалов: от алюминия толщиной 25 мм до титана и чугуна толщиной 150 мм. Технология основана на использовании водоабразивной смеси, которая подается под давлением со скоростью до 900 метров в секунду. В качестве абразива применяется специальный песок с добавлением абразивных частиц, а вода проходит многоступенчатую систему очистки непосредственно в станке, сообщает пресс-служба Калашников.
Особенностью гидроабразивной резки является отсутствие термического воздействия на материал — вода мгновенно охлаждает деталь, предотвращая деформации и изменения структуры металла. Это делает технологию особенно востребованной при обработке ответственных деталей для оборонной и машиностроительной промышленности.
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