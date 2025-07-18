РусГидро ввело в эксплуатацию Черекскую ГЭС в Кабардино-Балкарии

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В Кабардино-Балкарии начала работу новая Черекская ГЭС мощностью 23,4 МВт. Станция стала четвертой ступенью Нижне-Черекского каскада, в который также входят ГЭС Кашхатау, Аушигерская и Зарагижская общей мощностью 155,7 МВт.

Черекская ГЭС будет ежегодно вырабатывать около 87 млн кВт·ч электроэнергии, что покроет потребности более 25 тыс. домохозяйств. Станция построена на реке Черек (бассейн Терека) в Урванском районе.

Проект реализован с минимальным воздействием на окружающую среду: станция использует уже отработанную воду с вышестоящих ГЭС каскада, что исключило необходимость затопления земель, сообщает пресс-служба РусГидро.

В состав сооружений вошли деривационный канал, водоприемник, здание ГЭС с тремя гидроагрегатами по 7,8 МВт каждый и отводящий канал. Все оборудование произведено в России.

Черекская ГЭС построена в рамках программы развития малой гидроэнергетики на Северном Кавказе. Ранее РусГидро уже ввело в эксплуатацию семь малых ГЭС в регионе, продолжается строительство Нихалойской и Верхнебаксанской ГЭС. Проекты реализуются при поддержке программы ДПМ-ВИЭ, гарантирующей возврат инвестиций.

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