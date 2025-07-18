Росатом поддержал модернизацию второго энергоблока Армянской АЭС

Армянская АЭС / ©storage.energybase.ru / Автор: Андрей Чернов © naked-science.ru

Госкорпорация «Росатом» приняла активное участие в планово-предупредительном ремонте второго энергоблока Армянской атомной электростанции. Работы проводились через дочернюю компанию «Росатом Сервис», которая выступила подрядчиком по ключевым направлениям модернизации.

В рамках проекта специалисты выполнили комплексное обследование зданий и сооружений станции, проверили состояние электротехнического оборудования и перегрузочной машины реактора. Особое внимание уделено повышению безопасности: в эксплуатацию введена новая система холодоснабжения помещений систем безопасности.

Кроме того, «Росатом Сервис» организовал поставку необходимых запасных частей и комплектующих для обеспечения бесперебойной работы энергоблока. Проведенные работы позволят повысить надежность и эффективность работы Армянской АЭС, а также продлить срок ее эксплуатации, сообщает пресс-служба Росатом.

«"Росатом» продолжает выполнять подготовительные работы для повторного продления срока эксплуатации единственной в стране атомной электростанции. Они касаются, прежде всего, повышения уровня безопасности ее ключевых систем. В настоящее время мы успешно реализовали все запланированные в рамках ППР мероприятия, которые готовят станцию к новому десятилетнему сроку эксплуатации", — отметил генеральный директор «Росатом Сервис» Евгений Сальков.

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