Росатом поддержал модернизацию второго энергоблока Армянской АЭС
Армянская АЭС / ©storage.energybase.ru / Автор: Андрей Чернов © naked-science.ru
Госкорпорация «Росатом» приняла активное участие в планово-предупредительном ремонте второго энергоблока Армянской атомной электростанции. Работы проводились через дочернюю компанию «Росатом Сервис», которая выступила подрядчиком по ключевым направлениям модернизации.
В рамках проекта специалисты выполнили комплексное обследование зданий и сооружений станции, проверили состояние электротехнического оборудования и перегрузочной машины реактора. Особое внимание уделено повышению безопасности: в эксплуатацию введена новая система холодоснабжения помещений систем безопасности.
Кроме того, «Росатом Сервис» организовал поставку необходимых запасных частей и комплектующих для обеспечения бесперебойной работы энергоблока. Проведенные работы позволят повысить надежность и эффективность работы Армянской АЭС, а также продлить срок ее эксплуатации, сообщает пресс-служба Росатом.
«"Росатом» продолжает выполнять подготовительные работы для повторного продления срока эксплуатации единственной в стране атомной электростанции. Они касаются, прежде всего, повышения уровня безопасности ее ключевых систем. В настоящее время мы успешно реализовали все запланированные в рамках ППР мероприятия, которые готовят станцию к новому десятилетнему сроку эксплуатации", — отметил генеральный директор «Росатом Сервис» Евгений Сальков.
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