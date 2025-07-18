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Bionysheva_Elena 18 июля 2025, 07:20 277 Российские проекты за рубежом

Росатом поддержал модернизацию второго энергоблока Армянской АЭС

Армянская АЭС / ©storage.energybase.ru / Автор: Андрей ЧерновАрмянская АЭС / ©storage.energybase.ru / Автор: Андрей Чернов © naked-science.ru

Госкорпорация «Росатом» приняла активное участие в планово-предупредительном ремонте второго энергоблока Армянской атомной электростанции. Работы проводились через дочернюю компанию «Росатом Сервис», которая выступила подрядчиком по ключевым направлениям модернизации.

В рамках проекта специалисты выполнили комплексное обследование зданий и сооружений станции, проверили состояние электротехнического оборудования и перегрузочной машины реактора. Особое внимание уделено повышению безопасности: в эксплуатацию введена новая система холодоснабжения помещений систем безопасности.

Кроме того, «Росатом Сервис» организовал поставку необходимых запасных частей и комплектующих для обеспечения бесперебойной работы энергоблока. Проведенные работы позволят повысить надежность и эффективность работы Армянской АЭС, а также продлить срок ее эксплуатации, сообщает пресс-служба Росатом.

«"Росатом» продолжает выполнять подготовительные работы для повторного продления срока эксплуатации единственной в стране атомной электростанции. Они касаются, прежде всего, повышения уровня безопасности ее ключевых систем. В настоящее время мы успешно реализовали все запланированные в рамках ППР мероприятия, которые готовят станцию к новому десятилетнему сроку эксплуатации", — отметил генеральный директор «Росатом Сервис» Евгений Сальков.

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Источник: t.me
Росатом
  • Нет аватара termometrix
    18.07.2508:40:17

    В 2024 году в Армении было произведено 8,9 млрд кВтч электроэнергии, из которых 1,5 млрд кВтч было экспортировано.

    #1303653
  • Нет аватара noginva96
    19.07.2505:25:06

    Премьер министр Армении Никол Пашинян готов отдать иностранным компаниям компанию «Электросети Армении» (ЭСА) после ее насильственного изъятия у российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна под предлогом национализации.

    Источник «СП»

    Отредактировано: noginva96~05:26 19.07.25
    #1303690
  • Нет аватара termometrix
    19.07.2511:36:11

    Полагаю, что «Росатом» может предложить строительство новой АЭС в Армении в дополнение к уже существующей, используя выгодную схему финансирования и реализации, которая например реализуется в Турции и других странах.Но вряд ли Пашинян согласится.

    Экономика Армении в настоящее время развивается очень хорошо в рамках Евразийского союза, однако армянское общество подвергается психологической обработке, промыванию мозгов и подготовке к полной переориентации Армении на Запад и ЕС, а агрессивная часть Запада требует от Армении разрыв и ухудшение всех отношений с Россией.

    Влияние русофоба-нациста Сороса в Армении очень сильно, именно он финансировал и организовал приход Пашиняна или лучше сказать: политический вектор либералов к власти.Будем надеяться, что политика Армении в отношении России и Евразийского союза будет сбалансированной, дружественной и прагматичной. У нас, как и со всеми странами Кавказа, богатая и очень долгая общая история.

    Отредактировано: termometrix~14:33 19.07.25
    #1303693
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