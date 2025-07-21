Подмосковье внедряет «зеленую» технологию утилизации медотходов

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В Воскресенске 18.07.2025 ввели в эксплуатацию первую промышленную установку нового кластера по обезвреживанию опасных медицинских отходов. Ее проектная мощность составит до 30 тысяч тонн в год, а первая очередь сможет перерабатывать до 5 тысяч тонн отходов ежегодно.

Особенность проекта — применение инновационной технологии плазмохимической деструкции, разработанной Группой «РОСНАНО». Метод получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы и позволяет полностью обезвреживать отходы без вреда для окружающей среды, сообщает пресс-служба Роснано.

Установка работает без использования традиционного сжигания — вместо этого отходы подвергаются воздействию неравновесной плазмы, превращаясь в безопасную парогазовую смесь и минимальное количество твердого остатка. Технология энергоэффективна, не требует ископаемого топлива и проста в эксплуатации.

Кластер создаст 140 рабочих мест и станет важным шагом в развитии экологичных технологий утилизации опасных отходов в России.

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