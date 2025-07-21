На «АЭМ-Спецсталь» запущен новый комплекс электрошлакового переплава

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На металлургическом заводе «АЭМ-Спецсталь» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома») состоялся торжественный запуск современного производственного комплекса электрошлакового переплава (ЭШП). Эта технология позволяет производить высококачественные стали и сплавы, сохраняющие свойства даже при длительном воздействии высоких температур, давления и радиации.

Мероприятие было приурочено к Дню металлурга, а также к 140-летию выплавки первой стали на этой площадке. Новый комплекс увеличит выпуск спецсталей по технологии ЭШП в 3,5 раза — до 25 000 тонн в год, позволяя производить слитки диаметром до 2 метров и весом до 80 тонн. Это расширит номенклатуру заготовок для оборудования с повышенными требованиями к надежности. Российские инженеры применили оригинальные решения, снижающие расход материалов и электроэнергии. Полная мощность комплекса создаст дополнительные рабочие места на предприятии, сообщает пресс-служба Росатом.

«"АЭМ-Спецсталь» полностью обеспечивает потребности атомной промышленности в металлургических заготовках для строящихся АЭС в России и за рубежом. Непрерывное совершенствование технологий выплавки специальных сталей и модернизация уже увеличили срок службы реакторов АЭС. Реализованы решения для выпуска изделий для ядерной энергетики замкнутого цикла — одного из перспективных направлений для атомщиков страны и всего мира. Новый комплекс позволит нам расширить номенклатуру металлургических заготовок и поставлять свою продукцию в другие отрасли, где надежность оборудования имеет принципиальное значение, такие как тепловая энергетика и нефтехимия", — прокоментировал глава Машиностроительного дивизиона «Росатома» Игорь Котов.

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