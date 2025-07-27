В Чувашии СССПК «Агро-Союз» открыл новый мясной цех
В чувашском Батырово открылся цех по переработке мяса сельскохозяйственного кооператива СССПК «Агро-Союз». Предприятие сможет ежедневно производить до 2 тонн продукции. Благодаря новому цеху в Батырево появятся 14 новых рабочих мест.
Мясо крупного рогатого скота и лошадей поступает в новый цех напрямую от 38 членов сельхозкооперативов и сторонних производителей. Здесь производится разделка, сортировка и переработка, подготовка к реализации, хранение и при необходимости глубокая заморозка. Планируемый общий годовой объем продаж кооператива в 2026 году по мясу и субпродуктам — 110 тонн, по полуфабрикатам и готовой продукции на реализацию — 9 тонн.
Общий объём инвестиций составляет 65 миллионов рублей, из которых 26 миллионов — собственные средства компании.
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